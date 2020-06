Intel Core i7-1165G7 vs AMD Ryzen 7 4700U - nowy test wydajności

Niedawno w sieci pojawiły się pierwsze testy porównujące procesor Intel Core i7-1165G7 do AMD Ryzen 7 4800U. Pierwszy układ należy do 11 generacji procesorów Tiger Lake-U, które zaprezentowane zostaną najprawdopodobniej w lipcu. Układ Ryzen z kolei należy do trzeciej generacji APU Renoir. Przyszedł czas na nowe porównania, tym razem do procesorów AMD Ryzen 7 4700U oraz AMD Ryzen 9 4900HS. Kolejne testy sugerują, że procesory Intel Tiger Lake-U będą dużo mocniejsze od Ice Lake, pomimo ponownego wykorzystania maksymalnie czterech rdzeni i ośmiu wątków, tym samym bardzo mocno zbliżając się do 8-rdzeniowego i 8-wątkowego APU AMD Ryzen 7 4700U. Ciekawie też wypada porównanie układu graficznego Xe Graphics do Radeona Graphics z 7 oraz 8 blokami CU - w obu przypadkach iGPU Intela wypada lepiej.

Według nowych testów wydajności procesora Intel Core i7-1165G7, nadchodząca jednostka Tiger Lake-U będzie w stanie rywalizować bez problemu z procesorem AMD Ryzen 7 4700U. Ponadto układ graficzny Xe wypada lepiej od odświeżonych iGPU Vega 7 oraz Vega 8.

W bazie programu 3DMark Time Spy pojawił się kolejny test 4-rdzeniowego i 8-wątkowego procesora Intel Core i7-1165G7. Jest on częścią 11 generacji układów mobilnych Tiger Lake-U, która zostanie oficjalnie zaprezentowana latem tego roku. Raportowane przez program taktowanie wynosiło 2,8 GHz w trybie bazowym oraz 4,7 GHz w trybie Turbo Boost 2.0. Jest to już kolejny z rzędu test, który pokazuje dokładnie takie same wartości taktowania, co oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem właśnie takie zegary zaoferuje układ Intel Core i7-1165G7. W nowym teście został zestawiony z procesorami AMD Ryzen 7 4700U oraz AMD Ryzen 9 4900HS. Jak wypada tym razem starcie między Intelem a AMD?

W przypadku testu samego procesora, Intel z 4 rdzeniami i 8 wątkami wypada właściwie identycznie jak 8-rdzeniowy i 8-wątkowy AMD Ryzen 7 4700U. To pokazuje, że wątki w układach Tiger Lake-U będą najpewniej dużo mocniejsze od tego co zaproponowana w 10 generacji Ice Lake-U. Co ciekawe, lepiej wypada także zintegrowany układ graficzny Xe Graphics - w tym wypadku różnica w stosunku do Vegi 7 wynosi od 30 do 40 procent, w zależności od testu. Ostatecznie wynik "Graphics Score" jest o 35% lepszy u Intela. Spodziewamy się zatem zauważalnego wzrostu wydajności układów iGPU Intel Gen.12 w porównaniu do Gen.11.

Dodatkowo, w teście 3DMark Time Spy zestawiono ze sobą układy AMD Ryzen 7 4800U, Ryzen 9 4900HS oraz Intel Core i7-1165G7. Bardzo ciekawie wypada porównanie procesorów, gdzie Intel wypada o raptem 30% gorzej od AMD Ryzen 9 4900HS, pomimo faktu, że ten drugi wyposażono w dwukrotnie więcej rdzeni i wątków. W przypadku porównania do Ryzena 7 4800U różnica jest jeszcze mniejsza i sięga około 25%. W przypadku wyników układów graficznych Intel Xe Graphics ponownie okazje się najlepszy, wygrywając z układem Vega 8 zarówno w wersji 15 W/25 W jak również 35 W. Szykuje się zatem bardzo ciekawa generacja mobilnych procesorów Intela z nową mikroarchitekturą Willow Cove.

Źródło: Twitter _rogame