Huawei zmieni nazwę swojej topowej serii smartfonów. To oznacza koniec ważnej ery

W wyniku amerykańskich sankcji firma Huawei znacząco straciła na znaczeniu w naszej części świata. Zwykli konsumenci raczej nie są zachwyceni z tego powodu, bowiem to stareńki już model P30 Pro do dziś pozostaje jednym z najbardziej udanych smartfonów z Androidem, który w dodatku z oczywistych względów nie otrzymał godnego następcy. I cóż, wygląda na to, że chyba już nie otrzyma. W ofercie Huawei nastąpi bowiem znacząca zmiana.

Nowa flagowa linia smartfonów Huawei z serii P ma teraz nazywać się Pura i będzie skupiać się na stylu, zaawansowanych technologiach i modzie. Na ten moment przewiduje się, że zadebiutują cztery urządzenia z tej serii: Pura70, Pura70 Pro, Pura70 Pro+ i Pura70 Ultra.

Od niedawna w sieci pojawiają się przecieki na temat nadchodzących flagowców Huawei P70, jednak dziś wiemy już, że taka linia urządzeń nigdy nie trafi do sklepów. Dyrektor generalny Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, potwierdził właśnie, że nowa flagowa seria smartfonów z serii P ma teraz nazywać się Pura i będzie skupiać się na stylu, zaawansowanych technologiach i modzie. Samo słowo "Pura" oznacza natomiast "czysty". Nowa rodzina telefonów powinna wyróżniać się trójkątną wyspą na aparaty, co sugeruje nie tylko poniżej zamieszczone zdjęcie modelu, ale także oficjalna grafika promocyjna. Na ten moment przewiduje się, że zadebiutują cztery urządzenia z tej serii: Pura70, Pura70 Pro, Pura70 Pro+ i Pura70 Ultra.

Choć ostatnie modele Huawei z linii P nie były u nas zbyt popularne, to jednak bez wątpienia możemy mówić o końcu ważnej epoki w historii smartfonów. Swego czasu smartfony z tej serii były u nas niezwykle popularne. Pomijając już wspomnianego P30 Pro, sporym uznaniem cieszył się także model P8 Lite. Biorąc jednak pod uwagę nazwy innych smartfonowych serii Huawei (Mate oraz Nova), zmiana wydaje się logiczna i w pełni uzasadniona. Oczekuje się, że nowe flagowce zostaną zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu.

