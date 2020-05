Huawei Y6P i Y5P: budżetowe smartfony nie tylko dla najmłodszych

Seria smartfonów Huawei Y to rodzina celowana w klientów najmłodszych, a także w seniorów, którzy dotąd mogli nie mieć do czynienia z urządzeniami z dotykowym ekranem. Podczas dzisiejszej premiery online przedstawiono dwa najnowsze urządzenia serii, czyli Huawei Y6P oraz Huawei Y5P. Zacznijmy może od cen, bo te są zdecydowanie kuszące. Za pierwszy, nieco wydajniejszy model zapłacimy bowiem 599 złotych, zaś za drugi - tylko 399 złotych. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z telefonami o zupełnie podstawowej specyfikacji. Nic z tych rzeczy. Dodatkowo Huawei przygotował dla klientów wartościowe bonusy, jeśli tylko zdecydują się na zakup w przedsprzedaży.

Huawei Y6P i Huawei Y5P to dwa najnowsze urządzenia celowane w dzieci, młodzież, ale także starsze osoby, które dotąd mogły nie mieć do czynienia z urządzeniami z dotykowym ekranem. Ceny również są zachęcające.

Zacznijmy od urządzenia droższego, czyli Huawei Y6P. Otrzymało ono 6,3-calowy wyświetlacz z wcięciem na kamerkę w kształcie kropli wody, a także trzy kamerki na pleckach. Po cenie (599 złotych) możemy spodziewać się kilku budżetowych rozwiązań. Jest nią między innymi rozdzielczość 1600 x 720 czy też 3 GB pamięci RAM. Reszta specyfikacji jest jednak zdecydowanie zachęcająca: ośmiordzeniowy procesor, NFC czy bateria o pojemności 5000 mAh to chyba najjaśniejsze punkty budżetowca zwłaszcza, że zastosowano tu bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Dodatkowo, jak potwierdzono na dzisiejszej konferencji, Huawei nawiązało współpracę z pierwszym polskim bankiem (mBank), toteż zważając na brak wsparcia usług Google, funkcja NFC będzie miała szansę się wykazać.

Wyceniony na 399 złotych Huawei Y5P to mniejszy, bo 5,45-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1440 x 720, 2 GB pamięci RAM oraz pojedyncza kamerka gówna o rozdzielczości 8 MP (choć wygląd wysepki na pleckach sugeruje zestaw więcej niż tylko jednego aparatu). Jak na aż tak atrakcyjnie wycenioną jednostkę przystało, nie spodziewajmy się przesadnie nowoczesnego designu. Na froncie odnajdziemy sporą bródkę oraz czółko. Model Y5P nie otrzymał oczywiście funkcji NFC, ale wciąż, podobnie jak Y6P posiada niehybrydowy dualSIM co oznacza, że prócz dwóch kart SIM, możemy zainstalować jeszcze kartę pamięci microSIM.

Przedsprzedaż obu urządzeń startuje już dziś i zakończy się 24 maja. W tym czasie kupując model Huawei Y6P za złotówkę otrzymamy jeszcze najnowszą inteligentną opaskę Huawei Band 4. Podobna promocja ma miejsce w przypadku Huawei Y5P, przy zakupie którego, również za złotówkę odbierzemy smartband Huawei Band 3e. To nie koniec promocji. Wraz z tymi dotyczącymi najnowszych przedstawicieli z serii Y, producent smartfonów zdecydował się jeszcze na kolejną. Otóż kupując teraz smartfona Huawei P40 lub Huawei P40 Pro, za złotówkę otrzymamy także smartfon Huawei P40 Lite E.

Źródło: Huawei, PurePC