Huawei MatePad 11.5" - tablet, który na start zaoferuje nam dodatkowe akcesoria. Na pokładzie Snapdragon 7 Gen 1

Huawei był swego czasu bardzo popularnym producentem smartfonów oraz tabletów, jednak z uwagi na niefortunny obrót wydarzeń wszystko się zmieniło. Marka nadal jest bardzo rozpoznawalna, natomiast z uwagi na brak usług Google, niewiele osób się decyduje na jej produkty. Firma stara się odzyskać klientów, więc często oferuje swoje urządzenia w korzystnych konfiguracjach oraz cenach. Nowy tablet Huawei MatePad 11.5" spróbuje nas do siebie przekonać właśnie w ten sposób.

Do sprzedaży wkroczył nowy tablet od Huawei - MatePad 11,5". Mimo że sprzęt jest pozbawiony usług Google, to zaoferuje nam przyzwoitą specyfikację oraz etui z klawiaturą w cenie.

Doskonale sobie zdajemy sprawę, jak szybko zmieniła się sytuacja Huaweia. Wydaje się, że cały świat o nim zapomniał, jednak producent się nie poddaje. Kolejną propozycją marki jest tytułowy tablet MatePad 11.5". Może nam on zapewnić wsparcie dla dodatkowego rysika i choć nie znajdziemy go zestawie, to otrzymamy etui z klawiaturą (w przypadku wersji z 8 GB RAM). Od razu można wspomnieć, że obecna cena promocyjna za zestaw wynosi 1499 zł, więc mamy do czynienia z ciekawą ofertą. Za wydajność urządzenia będzie odpowiadał Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 - nie jest to co prawda najwyższa półka, ale wystarczy do codziennej płynnej pracy, czy też korzystania z serwisów VOD (dodatkowym atutem będą cztery głośniki). Do dyspozycji otrzymamy maksymalnie 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej.

HUAWEI MatePad 11.5" Wyświetlacz 11,5" IPS 2200 x 1440 px, 120 Hz (3:2)

100% sRGB, 229 PPI Procesor Qualcomm Snapdragon 7 gen 1

1 x 2,4 GHz A710 + 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510 Układ graficzny Adreno 644 Pamięć RAM 6/8 GB Pamięć wbudowana 128 GB Aparaty tylne 13 MP (f/1,8, AF, 1080p@30FPS) Aparat przedni 8 MP (f/2,2, 1080p@30FPS) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (LDAC) Złącza, sloty i porty USB typu C 2.0 Akumulator 7700 mAh, 20 W Wymiary i waga 260,88 x 176,82 x 6,85 mm / 499 g System operacyjny HarmonyOS 3.1 Cena 6/128 GB - 1199 / 1399 zł

8/128 GB + etui z klawiaturą - 1499 / 1699 zł

(promocyjna cena, normalnie)

Wyświetlacz to panel IPS o rozdzielczości 2200 x 1440 px i 120-hercowym odświeżaniu. Matryca ma oczywiście 11,5-cala i oferuje 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB. Zestaw aparatów jest dość standardowy - z tyłu możemy liczyć na 13 MP jednostkę, z kolei na froncie znalazło się miejsce dla 8 MP oczka. Obie kamery mogą nagrywać wideo w maksymalnej rozdzielczości FullHD przy 30 kl/s. Nie zabrakło łączności Bluetooth 5.2 z obsługą kodeka audio LDAC oraz Wi-Fi 6. Akumulator przy zastosowanym procesorze i reszcie podzespołów powinienem zaoferować długi czas pracy - na pokładzie znalazło się ogniwo o pojemności 7700 mAh, które naładujemy z mocą tylko 20 W. Trzeba oczywiście podkreślić, że tablet nie będzie zapewniał obsługi Sklepu Google Play i aplikacje pokroju YouTube nie będą funkcjonować (teoretycznie). Warto mieć to na uwadze i dokonać świadomego wyboru. W celu zakupu możemy się udać do wielu polskich sklepów z elektroniką. Obecnie trwa przedsprzedaż i pierwsi klienci będą mogli otrzymać w gratisie również słuchawki Huawei FreeBuds SE.

