Xiaomi Pad 6 - europejska premiera udanego tabletu z popularnej serii w świetnej cenie. Na pokładzie Snapdragon 870 oraz ekran IPS

Xiaomi kontynuuje swoją serię dobrze wycenionych tabletów z bardzo przyzwoitą specyfikacją. Tytułowy Xiaomi Pad 6 miał co prawda już swoją premierę w Chinach w kwietniu 2023 roku, jednak dopiero teraz ma swój debiut w Europie. Już piąta edycja z tej linii była bardzo udana, szczególnie pod względem tego, co mogła nam zaoferować. Oczywiście musieliśmy się liczyć z pewnymi kompromisami, jednak całokształt był zadowalający. Czy i tym razem także możemy liczyć na to samo?

W Europie zadebiutowała właśnie następna generacja całkiem udanych tabletów od Xiaomi - Pad 6. Urządzenie jest lepsze od swojego poprzednika praktycznie w każdej dziedzinie, a przy tym cenowo wypada lepiej niż dobrze.

Na pierwszy rzut oka możemy zauważyć zmiany w wyspie aparatów z tyłu urządzenia, która swoim designem przypomina tę z Xiaomi 13. Rzecz jasna mało kto używa tabletów do robienia zdjęć, więc ten aspekt nie jest najważniejszy, co z resztą widać po specyfikacji samych kamer. Front pokrywa 11-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2880 x 1800 px i maksymalnej częstotliwości odświeżania, która wynosi 144 Hz. Jest on jaśniejszy od poprzednika (500 vs 550 nitów), a także został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. Oferuje również pokrycie palety barw DCI-P3 na poziomie 99% i wsparcie dla HDR10 oraz Dolby Vision. Procesor to kolejna generacja (cały czas porównując z Xiaomi Pad 5) jednostki od Qualcomma - Snapdragon 870. To nadal bardzo wydajny układ, który dopełnia maksymalnie 8 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz do 256 GB pamięci flash UFS 3.1.

Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 6 Ekran 11", IPS, HDR10, 500 nitów, Dolby Vision, 2560 x 1600 px, 120 Hz, 275 ppi 11", IPS, HDR10, 550 nitów, Dolby Vision

2880 x 1800 px, 144 Hz, 309 ppi

99% DCI-P3, Corning Gorilla Glass 3 Procesor Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm)

1 x 2,96 GHz Kryo 485 Gold

3 x 2,42 GHz Kryo 485 Gold

4 x 1,79 GHz Kryo 485 Silver Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm)

1 x 3,2 GHz Kryo 585 Prime

3 x 2,42 GHz Kryo Gold

4 x 1,8 GHz Kryo 585 Silver GPU Adreno 640 Adreno 650 Pamięć RAM 6 GB LPDDR4X 6/8 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 System, nakładka Android 11, MIUI 12.5 Android 13, MIUI 14 Kamera przednia 8 MP, f/2.0, EIS (odblokowywanie twarzą)

nagrywanie wideo do 1080p@30fps 8 MP, f/2.2

nagrywanie wideo do 1080p@30fps Kamera tylna 13 MP, f/2.0

nagrywanie wideo do 4K@30fps 13 MP, f/2.2

nagrywanie wideo do 4K@30fps Audio 4 głośniki (stereo), Dolby Atmos, 4 mikrofony 4 głośniki (stereo), Dolby Atmos, 4 mikrofony, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless Łączność WiFi 5, Bluetooth 5.0 LE, USB-C Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Bateria 8720 mAh, szybkie ładowanie 33 W 8840 mAh, szybkie ładowanie 33 W Wymiary i waga 255 x 166 x 7 mm, 515 g 253,95 x 165,18 x 6,51 mm, 490 g Wersje kolorystyczne kosmiczny szary, perłowy biały szary, niebieski Cena 6/128 GB - 1699 zł 6/128 GB – 399 euro - 1780 zł

8/128 GB – 429 euro - 1910 zł

8/256 GB – 449 euro - 2000 zł

Na pokładzie znajdziemy także nowsze standardy łączności bezprzewodowej, takie jak Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Do dyspozycji ponownie otrzymamy cztery głośniki z obsługą Dolby Atmos i certyfikatami Hi-Res Audio. Godne uwagi, że producent zastosował USB typu C w wersji 3.2. Ogniwo nieznacznie urosło i jego pojemność wynosi teraz 8840 mAh. Naładujemy je z mocą 33 W, choć w tym wypadku czuć już pewien niedosyt. Tablet jest nieco cieńszy od poprzednika i waży trochę mniej. Dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych. Na ten moment sprzęt nie trafił jeszcze oficjalnie do Polski (jednak to tylko kwestia czasu), natomiast poznaliśmy europejskie ceny: najtańsza wersja 6/128GB to koszt około 1800 zł, natomiast najbogatsza plasuje się na poziomie 2000 zł. Trzeba przyznać, że propozycja od Xiaomi jest całkiem ciekawa. Można dodać, że jeśli nie chcemy czekać na oficjalną premierę w Polsce, to bez problemu kupimy wariant 6/128 GB za około 1600 zł na popularnym serwisie aukcyjnym, a więc jeszcze taniej niż w przypadku przewidywanych kwot.

Źródło: Xiaomi