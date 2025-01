Huawei ma problemy z procesorami Ascend 910B. Uzysk z produkcji w chińskim SMIC jest ponoć bardzo niski

Chiny starają się szybko nadrobić dystans, który dzieli ich branżę półprzewodników od zachodnich rozwiązań technologicznych. Proces nie jest łatwy i trudno ocenić, kiedy i czy w ogóle te działania zakończą się sukcesem. Trudności widać dobrze na przykładzie firmy Huawei, która opracowała własne chipy do obsługi sztucznej inteligencji – Ascend 910B. Ich produkcją zajmuje się od pewnego czasu chiński SMIC i wiele wskazuje na to, że nie przebiega ona gładko.

Firma Huawei chciałaby znacząco zwiększyć produkcję chipów Ascend 910B. Mają one stanowić alternatywę dla układów NVIDIA A100, których eksport do Państwa Środka jest oficjalnie zabroniony. Niestety nie będzie to zadanie łatwe. Koreańskie źródła podają, że uzysk z produkcji tych jednostek w fabrykach SMIC jest bardzo niski. Jedynie 20% chipów jest pozbawionych wad i może działać w pełni swoich możliwości. Oczywiście także zachodnie procesory posiadają nierzadko drobne wady produkcyjne, ale zazwyczaj nie wpływają one negatywnie na pracę tych jednostek. Tutaj jest ponoć inaczej. W rezultacie, aby zapewnić prawidłową pracę jednostek Ascend 910B, producent musi na przykład dezaktywować część rdzeni lub obniżyć taktowanie. To zaś blokuje możliwość wykorzystania pełnego potencjału chipów.

Jeżeli rzeczywiście zaledwie jeden na pięć procesorów jest w pełni funkcjonalny, to stawiałoby to pod znakiem zapytania opłacalność dalszej produkcji. Mamy tu jednak do czynienia z niestandardową sytuacją. Nie można wykluczyć, że chiński podmiot nawet w takich warunkach nadal będzie produkował te jednostki, jeśli zapewnione zostanie rządowe wsparcie finansowe. Priorytetem w Chinach jest bowiem teraz uzyskanie samowystarczalności w branży półprzewodników, a w tym celu trzeba wpompować w ten segment gigantyczną sumę pieniędzy. Można też bezpiecznie założyć, że wraz z upływem czasu uzysk w pełni funkcjonalnych procesorów będzie się zwiększał. Chipy Ascend 910B bazują na procesie technologicznym 7 nm firmy SMIC. Do ich produkcji wykorzystywane są narzędzia DUV.

Źródło: Tom's Hardware