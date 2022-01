Honor X10 Max - specyfikacja i data premiery wielkiego smartfona

Ogromne rozmiary nowych smartfonów to tylko jeden z problemów dzisiejszej branży urządzeń mobilnych, w końcu chyba każdy poszukujący naprawdę kompaktowego modelu ma niemały orzech do zgryzienia przy wyborze. Niestety, aktualnie na rynku mamy zaledwie kilka w miarę poręcznych smartfonów, a kolejnych za bardzo nie widać. Nie licząc ciekawie zapowiadającego się iPhone'a 12 z 5,4-calowym ekranem, Androidowa konkurencja najwyraźniej zmierza w kierunku jeszcze większych gabarytów. Tą tezę zdaje się tylko potwierdzać nadchodzący model Honor X10 Max, który jeszcze kilka lat temu mógłby być śmiało nazywany tabletem... Przyjrzyjmy się specyfikacji tego urządzenia.

Wymiary Honora X10 Max to 174,46 x 84,91 x 8,3 mm, będzie on ważyć 227 gramów - już same te parametry mówią nam, z jakim kolosem będziemy mieli do czynienia. Smartfon zadebiutuje w Chinach już 2 lipca. Niestety, na ten moment nie wiemy nic o polskiej premierze urządzenia.

Honor X10 Max bez wątpienia będzie dobrym wyborem dla osób wymagających olbrzymiej przestrzeni roboczej. Ekran ma mieć przekątną aż 7,08 cala i będzie on wyświetlał obraz o rozdzielczości Full HD+. Najprawdopodobniej będzie to panel IPS. Sercem smartfona będzie nowy układ SoC MediaTek Dimensity 800 z obsługą sieci 5G. Nieznana jest konfiguracja pamięci RAM i pamięci wewnętrznej. Podobnie brakuje szczegółowych informacji o aparacie, ale wiadomo za to, że główna jednostka ma mieć matrycę 48 Mpix, a z przodu znajdzie się kamerka 8 Mpix.

Całość będzie zasilana przez baterię o pojemności 5000 mAh, która obsłuży szybkie ładowanie 22,5 W. Na pokładzie znajdzie się system Android 10 z Magic UI 3.1.1, ale zabraknie tu niestety usług Google i będzie musiał wystarczyć autorski HMS. Wymiary smartfona to 174,46 x 84,91 x 8,3 mm, będzie on ważyć 227 gramów - już same te parametry mówią nam, z jakim kolosem będziemy mieli do czynienia. Honor X10 Max dostępny będzie w czarnym, niebieskim lub srebrnym kolorze, a jego debiut w Chinach odbędzie się 2 lipca. Niestety, na ten moment nie wiemy nic o polskiej premierze urządzenia.

