Honor 10X 5G: Znamy kompletną specyfikację i wygląd średniaka

Już niebawem na rynku zadebiutuje jeden z najciekawszych średniaków 2020 roku. Mowa o smartfonie Honor 10X 5G, którego wygląd został już ujawniony podobnie jak lwia część specyfikacji technicznej. Jeśli wszystkie doniesienia potwierdzą się, a producent nie popłynie z wyceną telefonu, ma on szansę na duże zainteresowanie ze strony klientów. To może przełożyć się za wysoką sprzedaż. Nie jest to bynajmniej wróżenie z fusów. Wystarczy sięgnąć do specyfikacji technicznej urządzenia, która jest więcej niż poprawna. Atrakcyjny wygląd Honora 10X 5G można potraktować jako wisienkę na torcie. Jest jednak coś, co martwi mnie w przypadku tegoż sprzętu.

Wielkimi krokami zbliża się premiera smartfona Honor 10X 5G, który może namieszać w średniopółkowym segmencie smartfonów. Pytanie, czy producent nie przesadzi z ceną?

Honor 10X 5G zostanie zaprezentowany 20 maja, czyli już w przyszłym tygodniu. Niemniej, w sieci znajdziemy już potężny komplet informacji o technicznych aspektach smartfona oraz grafiki ujawniające wizualną stronę modelu. Na początek przyjrzyjmy się tym pierwszym. Honor 10X 5G powinien otrzymać 6,63-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, co daje nam zagęszczenie na poziomie 397 ppi. Obraz będzie tu odświeżany z częstotliwością na poziomie 90 Hz. Za wydajność odpowie układ HiSilicon Kirin 820 5G i jak sama nazwa wskazuje, smartfon będzie zgodny z nowym standardem 5G. Honor 10X 5G pochwali się odpornością, skromną, ale jednak odpornością na wodę potwierdzoną certyfikatem IP5X, modułem Bluetooth 5.1 oraz akumulatorem o pojemności 4300 mAh. Mamy tu również szybkie ładowanie mocą 22,5 W.



Wcześniejszy render Honor 10X 5G - może odnosić się do modelu bez PRO w nazwie

Zdjęcia wykonane potrójnym aparatem głównym składającym się z 40 Mpix modułu głównego (f/1.8), 8 Mpix ultraszerokiego kąta (f/2.4) oraz 2 Mpix do makro (f/2.4) zapiszemy na 64 GB lub 128 GB pamięci na dane użytkownika, lub na karcie pamięci do 256 GB. RAM to najpewniej 6 GB. W kwestii wyglądu jest po prostu miodnie. Cały front wypełnia ekran. Czytnik linii papilarnych znajdziemy na boku obudowy, zaś 16 Mpix kamerka do selfie to moduł wysuwany z górnej części konstrukcji. Nie przepadam za tego typu fotograficznym rozwiązaniem. Martwi mnie jego trwałość. Na tyle znajdziemy modny ostatnio prostokątny system aparatu głównego oraz logo producenta. Jeśli za designem pójdzie jakość wykonania oraz rozsądna cena, Honor 10X 5G będzie szalenie atrakcyjną opcją ze średniej półki. Teraz pozostaje nam już tylko czekać na oficjalną premierę.

Źródło: Ishan Agarwal @ishanagarwal24, Gsmarena, Gizchina