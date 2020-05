Honor - nowe produkty: laptop, tablet, telewizor, nawilżacz i więcej

O tym, że marka Honor planuje wprowadzić do sprzedaży notebooka Honor MagicBook Pro z układem NVIDIA GeForce MX350 pisaliśmy już wczoraj (link poniżej). Na dzisiejszej prezentacji online, która wystartowała o godzinie 14:00 czasu polskiego, pojawiły się również nowe zapowiedzi. Obok notebooka Honor MagicBook Pro pojawił się też tablet Honor ViewPad 6, ruter Honor Router 3, seria telewizorów Honor Vision X1 oraz zestaw urządzeń do inteligentnego domu Honor Choice. Wszystko to trafia własnie do regularnej sprzedaży w Chinach. Część urządzeń już wkrótce będzie dostępna także w Europie. Poniżej znajdziecie najważniejsze punkty specyfikacji oraz (póki co) chińskie ceny wspomnianych urządzeń.

Na dzisiejszej prezentacji online, obok notebooka Honor MagicBook Pro pojawił się tablet Honor ViewPad 6, ruter Honor Router 3, seria telewizorów Honor Vision X1 oraz zestaw urządzeń do inteligentnego domu Honor Choice.

Honor MagicBook Pro to notebook z ramkami o szerokości zaledwie 4,9 mm i ekranem zajmującym 90% wewnętrznego panelu klapy laptopa. MagicBook Pro jest napędzany procesorem Intel Core i5-10210U lub i7-10510U dziesiątej generacji i wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce MX350. Udoskonalona funkcja współpracy na wielu ekranach ma pomóc użytkownikom w poprawieniu wydajności, zaś roczna licencja na najnowszy pakiet Microsoft 365 Personal, ma pomóc opanowywać nowe umiejętności studentom i młodym profesjonalistom. Laptop wyposażony w układ i5, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB został wyceniony na 5999 juanów (ok. 3600 złotych bez VAT). Z kolei wersja z mocniejszym procesorem, i7, na 6699 juanów (ok. 4000 złotych bez VAT).

Marka Honor zaprezentowała również tablet Honor ViewPad 6. Urządzenie wyposażone jest w procesor Kirin 985 5G, 6 GB pamięci RAM i obsługuje łączność Wi-Fi 6+. Ma dzięki temu zapewnić wydajność bez opóźnień zarówno podczas pracy jak i grania. Honor ViewPad 6 "uzbrojono" w wyświetlacz FullView 2K, opcję inteligentnego podziału ekranu i jakość stereo HD. tablet współpracuje przy okazji z Honor Magic-Pencil, dzięki czemu może być narzędziem do wyrażenia kreatywności. Urządzenie będzie dostępne latem. Również w późniejszym czasie ogłoszona będzie z pewnością jego cena jak i dokładniejsze szczegóły dotyczące specyfikacji.

Wi-Fi 6 to kolejna generacja technologii Wi-Fi. Honor Router 3 będzie pierwszym routerem marki, wykorzystującym ten standard umożliwiający użytkownikom korzystanie z większych prędkości przesyłania danych. Składający się z chipsetu Wi-Fi 6+ i dwurdzeniowego procesora Gigahome 1,2 GHz, router Honor 3 może osiągnąć większą przepustowość, wyższe prędkości i niższe zużycie energii. Zapewni prędkość do 3000 Mb/s w jednym paśmie 2,4 GHz i jednym paśmie 5 GHz. Honor Router 3 obsługuje również technologię OFDMA do bezpośrednich połączeń wielu użytkowników z wieloma urządzeniami, która zapewnia większą stabilność i lepsze przesyłanie danych przy niskim opóźnieniu.

Honor wprowadza do swojego portfolio także inteligentne telewizory: serię Honor Vision X1. Wyposażona w dekodowanie i wyświetlanie 8K, Motion Estimate, Motion Compensation i głośniki wyjściowe 4*10 W, seria Honor Vision X1 to urządzenia, które mają zapewnić oszałamiający realizm uzupełniony fantastyczną jakością dźwięku (mowa m.in. o technologii audio Huawei Histen). Są też wyposażone w inteligentnego asystenta i można nimi sterować z innych urządzeń Honor. Linia Vision X1 jest dostępna w rozmiarach 65-cali, 55-cali, 50-cali. Ceny ostatniego jeszcze nie poznaliśmy, ale dwa pierwsze to wydatek rzędu 3299 juanów (1930 zł bez VAT) oraz 2299 juanów (1345 zł bez VAT).

To jednak nie wszystko co zobaczyliśmy podczas konferencji. Honor, w ramach serii Honor Choice uruchamia dodatkowo sprzedaż tzw. produktów inteligentnych. Wśród nich znalazł się inteligentny odkurzacz wyposażony w technologię odsysania i zmywania. Napędzany jest silnikiem o mocy 350 W ze 100 000 obr / min. Jest wyposażony w akumulator gwarantujący 65 minut pracy. Posiada również system sterylizacji UV, aby skutecznie eliminować bakterie na różnych powierzchniach. Wraz z nadejściem lata, Honor Choice wprowadza dodatkowo wentylator i nawilżacz powietrza, które pomogą użytkownikom uciec od upału i cieszyć się przyjemnym chłodem. Podczas gdy lampa biurkowa, elektroniczna szczoteczka do zębów i inteligentny czajnik wyposażone w liczne udogodnienia pozwalają wygodnie i zdrowo żyć.



Ruter Honor Router 3, tablet Honor ViewPad 6, laptop Honor MagicBook Pro oraz telewizory z serii Honor Vision X1 będą dostępne kolejno w lipcu, sierpniu, wrześniu oraz zimą w Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Czechach, Finlandii, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Malezji, Indiach i Meksyku. Polski na tej liście (póki co?) zabrakło.



Pozostałe urządzenia z serii Honor Choice pojawią się w czerwcu na wyżej wymienionych rynkach poza Chinami.

Źródło: Honor