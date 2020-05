Honor MagicBook Pro pojawił się w wersji z NVIDIA GeForce MX350

Kilkanaście dni temu pisaliśmy o planach Huaweia dotyczących przygotowania notebooka wyposażonego m.in. w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 7 4800H. Ze względu jednak na opóźnione premiery względem konkurencyjnych układów Intel, taka konfiguracja w sprzedaży może się pojawić najwcześniej pod koniec wakacji lub nawet w okresie jesiennym. Zdecydowanie szybciej do sprzedaży trafi z kolei odświeżony model Honor MagicBook Pro, który będzie bazował na procesorach Intel Core 10 generacji jak również na opcjonalnym układzie graficznym w postaci NVIDIA GeForce MX350. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat tegorocznej wersji notebooka od Honora - jego oficjalna sprzedaż powinna nastąpić w najbliższym czasie.

Honor zaprezentował w Chinach nową wersję laptopa Honor MagicBook, który będzie wyposażony w procesory Intel Core 10 generacji oraz kartę NVIDIA GeForce MX350.

Nowa wersja Honor MagicBook Pro dostanie przede wszystkim większy ekran o przekątnej 16,1", a więc tak samo jak chociażby w przypadku ubiegłorocznego modelu Apple MacBook Pro 16. W przypadku procesorów mamy otrzymać układy Intel Core 10 generacji, aczkolwiek nie mamy pewności czy chodzi o jednostki Comet Lake-U czy Ice Lake-U. Prawdopodobnie jednak mowa o słabszych procesorach wykorzystujących 14 nm proces technologiczny: Intel Core i5-10210U oraz Intel Core i7-10510U. Dodatkowo pojawi się opcjonalnie karta graficzna w postaci NVIDIA GeForce MX350. Sprzęt otrzyma również maksymalnie 16 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 2666 MHz oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Mowa oczywiście o nośniku na złączu M.2, wspierającym interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe.

W przypadku matrycy otrzymamy panel IPS o rozdzielczości Full HD oraz matowej powierzchni. Nie zabraknie ponadto głośników certyfikowanych logiem Dolby Atmos. W przypadku portów otrzymamy złącza USB 3.2 typu C Gen.1, 3x USB 3.2 typu A Gen.1, cyfrowy HDMI (nie wiemy czy w wersji 1.4 czy 2.0) oraz gniazdo audio jack 3,5 mm. Odświeżony Honor MagicBook Pro 16 będzie także wyposażony w akumulator o pojemności 56 Wh, który ma pozwolić na maksymalnie 11,5 godziny odtwarzania materiałów wideo. Wariant z Intel Core i5 wyceniono na 5999 juanów (ok. 3600 złotych bez VAT), podczas gdy wersję z Intel Core i7 wyceniono na 6999 juanów (ok. 4000 złotych bez VAT). Nie wiemy jeszcze kiedy nowy Honor trafi na europejski rynek, ani kiedy pojawią się dodatkowe warianty z AMD Ryzen serii 4000.

