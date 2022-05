Hogwarts Legacy – nowe wideo utrzymane w ambientowym stylu ukazuje kilkanaście klimatycznych lokacji z gry

Na oficjalnym youtube'owym kanale gry Hogwarts Legacy opublikowano 20-minutowe wideo typu ASMR. Prezentuje ono kilkanaście lokacji z gry, które przyjdzie nam zwiedzać samodzielnie już pod koniec tego roku. ASMR to, gwoli ścisłości, tzw. samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, a więc zjawisko, przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała, które wywołane może zostać poprzez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne. Nie mam do końca pewności, czy nowy materiał wywołał we mnie podobne zjawisko, wiem jednak że skąpane w deszczu magiczne lokacje wyglądają cokolwiek zachęcająco. Może nieprzesadnie realistycznie, ale nie samym fotorealizmem w grach człowiek żyje.

W sieci pojawiło się właśnie nowe, 20-minutowe wideo z gry Hogwarts Legacy w klimatach ASMR. Prezentuje kilkanaście nowych lokacji.

Wideo, o którym mowa, a które zamieszczamy poniżej, prezentuje nie tylko miejscówki na terenie Szkoły Magii i Czarodziejstwa, ale także Hogsmeade, a więc czarodziejską wioskę położoną nieopodal Hogwartu. Ostatni z większych pokazów gry, który odbył się w marcu tego roku zdradził, że Hogwarts Legacy będzie grą RPG akcji z otwartym światem, w której stworzywszy postać swojego czarodzieja, odkrywać będziemy sekrety starożytnej tajemnicy, która zagraża światu czarodziejów.

Na czas akcji gry został wybrany XIX wiek, a więc okres na długo przed przygodami Harry'ego Pottera. Za tytuł odpowiada studio Avalanche Software, które dotąd przygotowało takie gry jak seria Disney Infinity, Toy Story 3: The Video Game czy Auta 2 oraz 3. Szalonego, ani przesadnie rozpoznawalnego dorobku studio co prawda nie prezentuje, ale miejmy nadzieję, że jakości gry Hogwarts Legacy dopilnuje także sam wydawca, a więc Warner Bros. Hogwarts Legacy, a bardziej po polsku - Dziedzictwo Hogwartu, pojawi się na pecetach, na konsolce Nintendo Switch, a także na konsolach Sony i Xbox minionej oraz nowej generacji.

Źródło: WCCFtech