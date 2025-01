Hardware.info kończy działalność. Holendrzy tracą jeden z największych serwisów technologicznych

European Hardware Association (EHA) to grupa 9 największych niezależnych serwisów technologicznych z całego kontynentu, w skład której wchodzi także PurePC. Niestety, wygląda na to, że od teraz stowarzyszenie będzie skromniejsze o jeden zespół. Holenderska ekipa Hardware.info kończy działalność. 31 grudnia 2023 roku nieoczekiwanie pojawiła się smutna wiadomość o zamknięciu witryny, którą przygotował Frank Everaardt, redaktor naczelny serwisu.

Oto najważniejsze fragmenty ostatniej wiadomości opublikowanej na łamach Hardware.info:

"Dziś jest ostatni dzień, w którym Hardware Info otrzymuje aktualizacje redakcyjne. Ten artykuł został napisany przeze mnie, Franka Everaardta, z ciężkim sercem. Osobiście wolałbym kontynuować to przez lata. Zmotywowana załoga i wspaniały rozwój na tym rynku dodały mi ogromnej energii i motywacji. Dzięki temu mogłem prowadzić tę stronę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i napisać w tym roku ponad 260 recenzji. [...]

Pożegnania bolą. Dobrze pamiętam, kiedy pierwszy raz spotkałem Koena Crijnsa osobiście w 1999 roku. To było na imprezie Gigabyte w Dordrechcie. Tam się poznaliśmy. Ostatecznie doprowadziło to do wsparcia firmy Hardware Info, która do tej pory była hobbystycznym projektem Koena. Pisałem wówczas dla Computer!Totaal, ComputerPartner i InfoWorld. W międzyczasie studiowałem informatykę w Hadze. [...]

Firma przerosła trzech techników i w 2016 roku firma Hardware Info została sprzedana firmie De Persgroep, obecnie DPG Media. Rok wcześniej byłem wyłączony z gry na kilka miesięcy z powodu niefortunnego upadku. Wciąż myślę o wielu kartkach, które od Was otrzymałam. W jednym zestawie była karta z taśmą klejącą: możesz za jej pomocą załatać wszystko, łącznie z Frankiem. I tak, zatrzymałem wszystkie Wasze listy. Dzięki jeszcze raz. Gdy to piszę, porusza mnie to. Kolejne lata były inne. Mała firma, taka jak Hardware Info, różni się od dużej organizacji, takiej jak DPG Media, z wieloma wspaniałymi współpracownikami i świetnymi markami.

Od września 2021 roku ponownie stoję na czele tego serwisu. Pracowaliśmy nad ogromną poprawą redakcyjną. Jestem niezwykle dumny z zespołu, który to umożliwił, i dziękuję wielu markom, które nam pomogły. Dzięki ponad 440 recenzjom od marca 2022 r. i wielu artykułom informacyjnym przywróciliśmy HWI do właściwych standardów. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, którzy w tym pomogli. Jesteśmy w przededniu nowego roku. Przede wszystkim życzę fantastycznego i zdrowego roku 2024. Niestety nadszedł czas, gdy strona jest zamykana, a ja zamykam za sobą drzwi DPG Media. Pozostanę aktywny na tym rynku, ale już nie z tą marką, która jest mi tak znana, i w tym teraz znajomym domu.

Jeszcze raz dziękuję, Frank Everaardt"

Warto zauważyć, że redaktor naczelny nie podał bezpośredniej przyczyny zamknięcia strony. Wiemy jednak, że zespół redakcyjny jest w teraz w trakcie łączenia się z innym holenderskim serwisem Tweakers.net (także własność DPG Media). Można oczekiwać, że niebawem strona zostanie zarchiwizowana, a konta użytkowników staną się anonimowe. Nie da się ukryć, że to wielka strata dla holenderskiej społeczności zainteresowanej nowymi technologiami.

Źródło: Hardware.info