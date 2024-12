Wyniki głosowania EHA Reader Awards 2023 na najlepszy sprzęt komputerowy, peryferia, smartfony i nowe technologie

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały wyniki głosowania grupy European Hardware Awards 2023, będącej jedną z największych inicjatyw tego rodzaju. Badanie obejmowało kilkadziesiąt kategorii z różnych sektorów: komponentów, sprzętu sieciowego, laptopów, technologii i peryferii. W rezultacie żadne inne badanie rynku nie odzwierciedla opinii europejskich konsumentów i ekspertów w taki sam sposób, jak ankieta EHA Reader Awards 2023 obejmująca około 20 milionów badanych z dziewięciu europejskich krajów.

Pełna lista producentów, którzy uważani są za najlepszych z najlepszych wśród europejskich użytkowników dostępna jest na następnych stronach.

EHA Reader Awards 2023 to ankieta, która dociera do ponad 20 milionów nabywców technologii. Mowa o społeczności, która budowana była przez wiele lat ciężkiej pracy i poświęcenia różnych redakcji członkowskich EHA. Setki tysięcy artykułów eksperckich, popartych milionami indywidualnych testów, zostało napisanych i opublikowanych przez m.in. Tweakers (Holandia), io-Tech (kraje nordyckie), HardwareLuxx (Niemcy), Lab 501 (Rumunia), PurePC (Polska), GEEKNETIC (Hiszpania), Cowcotland (Francja), Hardware Upgrade (Włochy) oraz KitGuru (Wielka Brytania). Sporo z wymienionych pisze w językach występujących w wielu krajach, a tym samym mowa o konsumentach pochodzących między innymi z Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i UK.

Pełna lista producentów, którzy uważani są za najlepszych z najlepszych wśród europejskich użytkowników dostępna jest na następnych stronach publikacji. A w skrócie? Średnia kwota wydawana na sprzęt elektroniczny w 2023 roku to 1500 Euro, czyli ponad 6000 zł. Poza tym, AMD utrzymało pozycję w przypadku najlepszych procesorów desktopowych, INTEL tradycyjnie rządzi w mobile, zaś NVIDIA to niezmiennie król wśród producentów układów graficznych. ASUS zdobył podium w kilku różnych kategoriach. Noctua nadal bryluje na rynku powietrznych systemów chłodzenia procesora, podobnie jak w wentylatorach, a Corsair to Waszym zdaniem najlepszy producent AiO. Wielkiego zaskoczenia nie będzie także w przypadku najlepszego producenta smartfonów w postaci Samsunga. Gamingowym produktem roku został natomiast procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, zaś w technologii oraz innowacjach przoduje ChatGPT. A najlepszy produkt do podkręcania? Tutaj o dziwo wygrał Intel Core i5-13900K.