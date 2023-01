Halo - studio 343 Industries również zwalnia pracowników. Wiemy już, czy kolejne przygody Master Chiefa są zagrożone

Niedawne zwolnienia pracowników dokonane przez firmę Microsoft dotknęły także deweloperów gier. Wśród studiów, które ucierpiały w sposób szczególny, są deweloperzy najnowszych edycji gier z serii Halo – 343 Industries. Choć dokładnych liczb nie znamy, z pracą mieli pożegnać się nawet niektórzy weterani, pracujący w studiu przez ponad 10 lat. Z oficjalnego oświadczenia deweloperów wynika jednak, że ma to nie wpłynąć na produkcję kolejnych odsłon popularnej strzelanki.

Zwolnienia w studiu 343 Industries, dokonane przez Microsoft, na szczęście mają nie wpłynąć w istotny sposób na rozwój marki Halo. Niezagrożone są także funkcje sieciowe gier z serii.

W oficjalnym oświadczeniu 343 Industries opublikowanym na Twitterze, można przeczytać, że seria ma być dalej z powodzeniem rozwijana. Deweloperzy chcą zatem przekonać graczy, że zwolnienia nie wpłyną w znaczący sposób na dalszy rozwój marki. Wątpliwe jest, żeby studio zatrudniało niepotrzebnych pracowników, więc decyzja ta w praktyce musi się odbić na jego funkcjonowaniu. Nie można wykluczyć, że jednym z efektów zwolnień będzie wydłużenie czasu pracy pozostałych deweloperów lub przynajmniej optymalizacja całego procesu tworzenia gier.

Zwolnienia w 343 Industries objęły między innymi bardzo doświadczonych deweloperów, związanych ze studiem i działem Xboksa amerykańskiej korporacji od przeszło 10 lat. Według listu, do którego dotarł amerykański dziennikarz branżowy Jason Schreier, wynika, że wymuszona restrukturyzacja doprowadziła do całkowitej likwidacji niektórych stanowisk pracy. Gracze mogą jednak czuć się bezpieczni, ponieważ nic nie wskazuje na to, żeby miało dojść do zakończenia wsparcia dla sieciowych funkcji gier z serii Halo.

Łącznie zwolnienia dokonane przez Microsoft obejmą około 10 tys. pracowników. Oprócz deweloperów serii Halo, mocno ucierpiało także Bethesda Game Studios, deweloperzy gorąco oczekiwanej przez wielu gry Starfield. Nie jest wykluczone, że po pomyślnym sfinalizowaniu przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, dojdzie do cięć zatrudnienia także w tej spółce. Kryzys zaczyna bowiem mocno odciskać swoje piętno na wynikach finansowych technologicznych liderów. Decyzje o zwolnieniach są zawsze kontrowersyjnym sposobem ich poprawy, ale powoli stają się one standardem w obecnej rzeczywistości gospodarczej.

Źródło: Engadget, Bloomberg