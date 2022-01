Half-Life: Ray Traced - nowa modyfikacja graficzna dla kultowej gry zaoferuje lepszą oprawę wizualną dzięki Ray Tracingowi

Starsze tytuły, nawet pomimo znacznie gorszej oprawy graficznej, potrafią niejednokrotnie bardziej wciągnąć w rozgrywkę w porównaniu do wielu nowych gier. Bez zaprzeczenia jednym z takich tytułów jest kultowy już Half-Life z Gordonem Freemanem w roli głównej. Choć produkcja głównych gier (nie licząc VR-owej produkcji Half-Life: Alyx) zakończyła się na Half-Life 2: Episode Two, wierni fani do dzisiaj czekają na zapowiedź trzeciej części. Tymczasem jeśli ktoś byłby w nadchodzących miesiącach zainteresowany powrotem do pierwszej części, powinien zwrócić swoją uwagę na modyfikację graficzną Half-Life: Ray Traced, nad którą pracuje jeden z rosyjskich modów. Zaprezentował on obecną wersję modyfikacji i trzeba przyznać, że gra wygląda zdecydowanie lepiej niż pierwotna wersja, zachowując jednocześnie ducha oryginału.

Rosyjski moder o pseudonimie sultim_t pracuje obecnie nad graficzną modyfikacją do pierwszej części Half-Life, ubogacając grę o efekty RT.

Za modyfikację Half-Life: Ray Traced odpowiada użytkownik GitHuba o pseudonimie sultim_t. Niektórym osobom powinien być znany chociażby z ostatniej modyfikacji do gry Serious Sam: Pierwsze Starcie, w którym również zastosowano podobną modyfikację, wprowadzającą do rzeczonego tytułu efekty Ray Tracingu oraz Path Tracingu. Od kilku miesięcy bierze na warsztat pierwszą część Half-Life, wykorzystując w tym celu projekt "xash3d-fwgs", który umożliwia przeniesienie efektów śledzenia promieni z API Vulkan do Xash3D, czyli silnika umożliwiającego przygotowywanie modyfikacji graficznych dla Half-Life.

Twórca modyfikacji Half-Life: Ray Traced zaprezentował w powyższym materiale wideo pierwsze efekty prac. Nie da się ukryć, że wprowadzenie efektów śledzenia promieni pozwala na zaimplementowanie zauważalnie lepszej jakości oprawy graficznej, głównie w kontekście globalnego oświetlenia oraz cieniowania. Znacząco podciągnięto rozdzielczość w grze, poprawiono jakość tekstur, a zmodyfikowane oświetlenie działa naturalniej, tak aby światło (zarówno to naturalne jak i sztuczne) rozchodziło się realistyczniej po całej scenie. Premiera Half-Life: Ray Traced odbędzie się w tym roku (na razie bez dokładnej daty), oczywiście na PC.

Źródło: YouTube @sultim_t