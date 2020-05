GTA V od dzisiaj do zdobycia za darmo na Epic Games Store

Ostatnia część Grand Theft Auto z numerkiem pięć w tytule zadebiutowała jeszcze na konsolach PlayStation 3 oraz Xbox 360 w 2013 roku - od tamtej pory tak naprawdę nie otrzymaliśmy dużej, nowej części nie licząc oczywiście Red Dead Redemption 2. Najpewniej szóstka trafi już na konsole nowej generacji w postaci Xbox Series X oraz PlayStation 5. Obecnie możemy więc nadal grywać w GTA V, które okazało się najpopularniejszą częścią wszechczasów, sprzedając się w grubo ponad 100 milionach egzemplarzy. Niesłabnąca jest także popularność modułu sieciowego GTA Online, który każdego roku generuje setki milionów dolarów przychodu, głównie z mikrotransakcji. Jeśli jeszcze ktoś nie miał okazji zagrać w GTA V, to teraz może nadarzyć się idealna okazja. Epic Games Store od 14 do 21 maja będzie oferował ten tytuł bez żadnych kosztów!

Na Epic Games Store już 14 maja ruszy nowa akcja promocyjna, w której do zdobycia za darmo będzie gra GTA V w edycji Premium. Akcja potrwa do 21 maja i w tym czasie możemy przypisać grę do konta na zawsze.

Nie ma chyba osoby, która nie znalazły GTA V - ostatniej części gangsterskiej sagi od studia Rockstar North. Tytuł początkowo ukazał się na konsolach PlayStation 3 oraz Xbox 360 jeszcze w 2013 roku, by później (a dokładniej w listopadzie 2014 roku) wydać grę na Xbox One oraz PlayStation 4. Dopiero w kwietniu 2015 roku GTA V pojawiło się na komputerach PC. Kilka miesięcy temu użytkownicy konsoli Xbox One mogli w ramach abonamentu Xbox Game Pass ograć rzeczony tytuł od Rockstara. Najnowsza informacja jednak przeznaczona jest wyłącznie dla graczy PC. Od 14 maja do 21 maja na platformie Epic Games Store będzie można uzyskać za darmo (i na zawsze!) grę Grand Theft Auto V w edycji Premium, a więc nie tylko z sieciowym modułem Online, ale także z zestawem dodatków, do wykorzystania m.in. we wspomnianym trybie multiplayer.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Wprawdzie już wczoraj pojawiły się pierwsze doniesienia, jednak na Twitterze Epic Games na moment również widniała informacja odnośnie oferty darmowego GTA V - jak można się domyślać wpis został szybko usunięty, ale nadal krąży po całej stronie, co możecie zobaczyć również powyżej. Po dodaniu gry do biblioteki (oferta zacznie obowiązywać od dzisiaj od godziny 17), GTA V pozostanie tam już na stałe. Nie trzeba się więc obawiać, że po 21 maja gra nagle zniknie z konta. Należy jednak się śpieszyć, bowiem oferta jest ważna przez tydzień. Do zdobycia gry bez kosztów wymagane będzie natomiast włączenie uwierzytelniania dwustopniowego, o którym jakiś czas temu pisaliśmy. Dodatkowe zabezpieczenie można włączyć np. poprzez numer telefonu lub adres e-mail. Nie wiemy oczywiście jakie powody stają za taką decyzją dotyczącą oferowania GTA za darmo. Być może Epicowi zależy na potężnej promocji swojej platformy jako konkurenta dla Steam. Być może jednak jest to swego rodzaju element cichej kampanii reklamowej nadchodzącej wielkimi krokami szóstej części.

Źródło: Twitter Wario64, Epic Games Store