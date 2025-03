GTA V Enhanced - pierwsze opinie po wejściu usprawnionej wersji na PC. Premiera jak na razie podzieliła graczy

Przez lata Rockstar Games różnie podchodziło do pecetowych wersji swoich gier. Chyba za najjaskrawszy przykład służyć może tutaj premiera portu GTA IV. Ta skądinąd znakomita, dla wielu najlepsza z dotychczasowej serii gra zadebiutowała na komputerach osobistych w katastrofalnym stanie. Teraz, w oczekiwaniu na szóstą odsłonę Grand Theft Auto, na PC pojawiła się wersja Enhanced "piątki". I choć do katastrofy na pewno nie doszło, opinie są różne.

Długo wyczekiwany ogromny update GTA V, który wprowadza na PC znane z konsol rozwiązania na obecną generację, wreszcie się pojawił. Pierwsi gracze zaczęli zatem czym prędzej przenosić swoje save'y z wersji Legacy na wypuszczone Enhanced. Ale jak na razie trudno tutaj mówić o jakimś wielkim hurraoptymizmie. Przykładowo, w momencie pisania tego newsa na Steamie można mówić o zaledwie 54% pozytywnych opinii przy ponad 2 tysiącach głosów. Gra podzieliła zatem grających na niemal dwie równe połowy.

W większości przypadków (poza pewnymi wyjątkami) wygląda na to, że sam transfer danych do Enhanced Edition odbył się bez większych komplikacji i w głównej mierze pozostaje jedynie wprowadzić od nowa własną wersję podstawowych ustawień. Jeśli chodzi o opinie względem graficznych usprawnień, wygląda na to, że pozytywy wychodzą przede wszystkim ze strony osób posiadających mocniejszy sprzęt - a i w tym wypadku natrafimy na spostrzeżenia, że zmiany są kosmetyczne. Ray Tracing ma nie robić większego wrażenia, a gdzieniegdzie wręcz stwierdza się, że deweloperzy w przeszłości poradzili sobie lepiej bez owej techniki.

Optymalizacja - szczególnie jak na dawne wpadki Rockstara - pomimo pojedynczych problemów zdaje się nie dawać zbytnio w kość, aczkolwiek część osób narzeka na ograniczenia klatek na sekund do 120. Podobnie jak na brak wsparcia dla HDR i irytujące wielu usunięcie czatu tekstowego w GTA Online. Odnotowano nieco szybsze czasy ładowania, czy poprawę animacji. Oczywiście nadal mówimy o wczesnej fazie opinii, jednak póki co trudno mówić o wielkim hicie. Grunt, że nowa wersja jest darmowa - a z tym też różnie bywało.

