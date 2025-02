GTA V PC otrzyma niedługo wielką aktualizację. Rockstar wprowadzi Ray Tracing, DirectStorage, DLSS 3 i FSR 3

Długo musimy czekać na szóstą odsłonę Grand Theft Auto. Ale nie ma co się dziwić, gdy ostatnia jak dotąd wypuszczona część od ponad dekady ma takie wzięcie, że pojawia się w coraz to nowej wersji na kolejne generacje konsol. Ostatnio mogli się z tego cieszyć posiadacze konsol Sony i Microsoftu aktualnej generacji w GTA Online, z kolei dla odmiany osoby mające wersję na komputery osobiste musieli czekać na usprawnienia do GTA V. Ale na szczęście nie potrwa to długo.

Już 4 marca na PC pojawi się darmowa aktualizacja, która jak dotąd była dostępna jedynie na konsole PS5 oraz Xbox Series X|S. Wśród nowości znajdzie się ulepszona szata graficzna czy upscaling.

Rockstar Games lubi korzystać z okazji i na wiele sposobów wyciągać od graczy pieniądze za formalnie ten sam produkt. Tym razem jednak mamy jedną z sytuacji mogących zadowolić każdego - zwłaszcza, że nie wiadomo jeszcze dokładnie, ile będzie trzeba czekać na nową odsłonę GTA. Oto bowiem na początku przyszłego miesiąca na pecety zawita darmowy update, na który wielu czekało. Obejmować ma on przede wszystkim wprowadzenie wielu aktualnych technologii usprawniających tytuł pod względem wizualnym, tak żeby gra wreszcie oferowała to, co konsolowcom. Cóż, nie spieszyli się z tym specjalnie, ale ważne, że jest. Być może jest to funkcja, która ma nieco udobruchać ewentualną odleglejszą niż sądzimy premierę "szóstki". Nowa wersja gry będzie widniała w bibliotekach graczy jako osobna pozycja, jednak producent deklaruje dalsze wsparcie dla obu wariantów produkcji.

Tym samym GTA V dostanie chociażby Ray Tracing - naturalnie z funkcjami osiągalnymi tylko na PC, jak okluzja otoczenia oraz globalne oświetlenie bazujące na śledzeniu promieni (RTGI - Ray Traced Global Illumination). Gra ponadto będzie od teraz wspierać techniki skalowania AMD FSR 1, FSR 3 i NVIDIA DLSS 3, z kolei dzięki DirectStorage będziemy mieli szybsze czasy ładowania na dyskach SSD. Gra będzie działała lepiej w wyższej rozdzielczości czy z większą częstotliwością odświeżania ekranów naszych monitorów, zapewniona zostanie również kompatybilność z kontrolerami DualSense i podwyższona jakość przerywników filmowych tudzież muzyki (wsparcie dla Dolby Atmos). Wiąże się to rzecz jasna z podwyższeniem wymagań sprzętowych:

Minimalne Rekomendowane Procesor Intel Core i7-4770

AMD FX-9590 Intel Core i5-9600K

AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1630

AMD Radeon RX 6400 NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT Pamięć RAM 8 GB RAM 16 GB RAM Nośnik pamięci 105 GB SSD 105 GB SSD z obsługą DirectStorage System operacyjny Windows 10 64-bit Windows 11 64-bit Audio i karta dźwiękowa Kompatybilne z DirectX 10 Kompatybilne z Windows Spatial Sound lub obsługa kodeka Dolby Atmos

Nie są to zatem jakieś nieprawdopodobnie wysokie wymagania, a minimalne powinny wręcz odpowiadać większości osób. Na rekomendowanych trzeba już mieć porządną kartę graficzną z rodziny GeForce RTX, natomiast też oczywiście trudno by mówić o czymś poważnym - bo i gra nie jest specjalnie nowa. Zastanawiać może parę rzeczy - w tym czy na premierę nie spotkamy się z żadnymi poważniejszymi kłopotami. W końcu Rockstar lubi traktować pecetowe porty po macoszemu. O ile z pierwszym Red Dead Redemption nie było ostatnio kłopotów, o tyle w przeszłości niejednokrotnie wołało to o pomstę do nieba. Warto wspomnieć także o nowej zawartości - jak usprawnienia do warsztatu Hao’s Special Works, ulepszenie trybu fotograficznego, czy wiele udogodnień dla GTA Online. Co więcej, wraz z 4 marca na pecetowej platformie Rockstara pojawi się opcja abonamentu GTA+.

Źródło: Rockstar Games