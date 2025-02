GTA Vice City Nextgen Edition - nowy gameplay prezentuje kultową produkcję Rockstar Games na silniku RAGE

W przyszłym roku posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series wrócą do słonecznego Vice City wraz z premierą gry GTA 6, nad którą obecnie pracuje Rockstar Games. Z kolei w 2021 roku na rynek wprowadzono remastery kultowej trylogii w uniwersum 3D, gdzie wróciliśmy również do GTA Vice City z 2002 roku. Obecnie trwają również prace nad sporych rozmiarów modyfikacją GTA Vice City Nextgen Edition, gdzie ekipa z Revolution Team przenosi całą produkcję na silnik RAGE. W sieci opublikowano nowy materiał z gry.

Nowy gameplay prezentuje nam ostatnią misję dla pułkownika Corteza, w którym musimy eskortować go z terenów Vice City. Materiał ma na celu prezentację oprawy graficznej, interfejsu jak również poruszania się bohatera i walki z przeciwnikami. Na pierwszy rzut oka widać pewne podobieństwa do GTA 4, przynajmniej pod względem interfejsu. W górnym, prawym rogu nie ma już informacji o zdrowiu czy pancerzu - odpowiednie paski umieszczono wokół mini-mapy, co było właśnie cechą charakterystyczną Grand Theft Auto IV. Również paski życia wrogów wyglądają identycznie jak we wspomnianej produkcji Rockstara.

Choć modyfikacja GTA Vice City Nextgen Edition przenosi oryginalną grę na silnik RAGE, nie brakuje elementów z wcześniejszych wersji gry lub wręcz innych tytułów. Przykładowo ogólny wygląd miasta oraz bronie będą pochodzić z ostatniego remastera - The Definitive Edition (tego z 2021 roku), z kolei wszelakie neony na budynkach zostały zaczerpnięte z GTA Vice City Stories z PSP. Ogólnie oprawa graficzna w prezentowanym wideo wygląda lepiej niż chociażby w The Definitive Edition, w dodatku poprawie ma ulec także sama fizyka. Trzymamy kciuki za projekt i mamy nadzieję, że Take Two i Rockstar nie dopadną się do owej modyfikacji.

Źródło: WCCFTech, YouTube @Revolution Team