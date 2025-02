GTA V - Trevor niczym James Bond, czyli informacje o pewnym anulowanym rozszerzeniu

Piąta odsłona Grand Theft Auto była nieprawdopodobnym sukcesem. Na tyle, że od premiery mającej miejsce ponad dziesięć lat temu Rockstar regularnie dokłada kolejne wersje tej gry, by sprzedać ją na coraz to nowszych platformach. Z marketingowego punktu widzenia nie ma się co zatem dziwić, że nikt nie spieszył się specjalnie z pracą nad szóstą częścią kultowej franczyzy. Interesujące jest to, że mogliśmy dostać w swoim czasie jeszcze kilka rozszerzeń.

Wcielający się w postać Trevora Steven Ogg podał kilka nowych informacji tyczących się jednego z anulowanych dodatków GTA V.

Rockstar Games skupiło się przez lata na rozwoju ogromnie popularnego GTA Online, pozostawiając doprawdy niewiele miejsca na zajęcie się innymi atrakcjami. Z tego też względu lata temu deweloperzy zrezygnowali z trzech dużych dodatków. Jak ustalono już nieco wcześniej, jeden z nich miał nosić tytuł Zombie Apocalypse, drugi Alien Invasion, z kolei trzeci miał skupić się - a jakże - na zdecydowanie najpopularniejszej postaci z tria głównych bohaterów, czyli Trevorze. Najnowszy wywiad z jego odtwórcą daje światło na kilka szczegółów.

Steve Ogg, czyli nasz poczciwy Trevor - a przy okazji aktor występujący w kilku znaczących drugoplanowych rolach w takich produkcjach, jak The Walking Dead - w trakcie niedawnego streamu przyznał, że pracowano nad DLC, w którym motywem przewodnim byłoby zrobienie z niego tajniaka. Nadal mielibyśmy do czynienia z psychopatycznym indywiduum, jednak starałby się on działać pod przykrywką, wykonując misję dla federalnych. Nie dane nam było jednak doświadczyć epizodu Trevora bawiącego się w Jamesa Bonda, jako że dodatek został anulowany jakoś pomiędzy 2013 a 2017 rokiem. "Nakręciliśmy trochę materiału, a później to wszystko zniknęło, Rockstar nigdy do sprawy nie wracał" - podsumował Ogg. Cóż, być może w jakiejś nieokreślonej przyszłości otrzymamy podobną historię w ramach np. rozszerzenia do GTA 6. Na razie jednak należy założyć, że Agent Trevor rozpłynął się w powietrzu.

Źródło: The Loadout