GTA 6 trafi na PC krótko po premierze na konsolach. A przynajmniej tak twierdzi szef firmy Corsair

Chyba nie ma dziś bardziej oczekiwanej gry, niż GTA 6. Kolejna odsłona kultowej serii zbliża się wielkimi krokami, jednak chyba nikt nie będzie zdziwiony, jeśli nie trafi ona na komputery osobiste jeszcze w tym roku. Rockstar ma w zwyczaju wydawać swoje produkcje najpierw na konsole, a dopiero w następnych miesiącach skupia się na wersji pecetowej. Wygląda na to, że tym razem będzie podobnie - a przynajmniej tak uważa szef firmy Corsair.

Mamy kolejne potwierdzenie, że wyczekiwana produkcja Rockstara nie będzie opóźniona i faktycznie ukaże się jeszcze w tym roku. Mało tego, wygląda na to, że gracze będą musieli poczekać na pecetową wersję GTA 6 tylko kilka dodatkowych miesięcy.

Podczas omawiania wyników finansowych Corsair, Andy Paul, CEO Corsair Gaming, powiedział: "Tak, GTA 6 to prawdopodobnie to, o czym wszyscy mówią. I myślę, że zobaczymy to na własne oczy pod koniec roku na konsolach. Wedle mojej wiedzy gra ukaże się jesienią na konsolach, a na początku 2026 roku na PC". Mamy już zatem kolejne nieoficjalnie potwierdzenie, że nowa produkcja Rockstara nie będzie opóźniona i faktycznie ukaże się jeszcze w tym roku. Informacja o debiucie na PC w 2026 roku jest z kolei niezwykle ważna dla takich producentów jak Corsair. Premiera GTA 6 z pewnością skłoni wielu graczy do zakupu nie tylko gry, ale również szeregu komponentów i akcesoriów komputerowych.

Biorąc pod uwagę, że gracze musieli czekać aż 1,5 roku na pojawienie się GTA V w wersji na komputery osobiste i cały rok na debiut Red Dead Redemption 2 (mowa tu o czasie po premierze wersji konsolowych), premiera pecetowego portu GTA 6 już na początku 2026 roku wydaje się znakomitą wiadomością. Przydałoby nam się jednak oficjalne oświadczenie, że wszystkie prace Rockstara idą zgodnie z harmonogramem. Kto wie, być może niebawem opublikowany zostanie kolejny trailer, który rozwieje wszelkie wątpliwości?

Źródło: Seeking Alpha, VGC