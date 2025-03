GTA 6 zostanie zapowiedziane jeszcze w tym tygodniu, informuje renomowany dziennikarz serwisu Bloomberg

W ostatnim czasie dość regularnie w sieci pojawiały się informacje na temat nowej gry z serii Grand Theft Auto. Informowaliśmy m.in. o wystosowanym patencie Take Two, który opisuje znacznie bardziej złożone animacje postaci niezależnych. Pojawiły się również materiały pochodzące z menu debugowania, z plików które zostały upublicznione jeszcze we wrześniu 2022 roku. Wówczas zdradzono szczegóły na temat wielu nowych mechanik, dotyczących m.in. animacji oraz sztucznej inteligencji - zarówno NPC-ów jak również zwierząt. Teraz dziennikarz Bloomberga - Jason Schreier - zrzucił na fanów prawdziwą bombę.

Jason Schreier, na bazie własnych źródeł pochodzących bezpośrednio w Rockstar Games, potwierdza iż producent planuje zapowiedzieć wysoce oczekiwane GTA 6 jeszcze w tym tygodniu. Przypominamy dodatkowo, że dzisiaj wieczorem odbędzie się prezentacja Take Two (firmy, do której należy Rockstar jak i cała marka GTA), związana z najnowszym sprawozdaniem finansowym. Kto wie, być może jeszcze dzisiaj, przed ogłoszeniem wyników finansowych, Rockstar ogłosi nową grę z serii Grand Theft Auto.

BREAKING: Rockstar plans to announce Grand Theft Auto VI as early as this week and will release a trailer in December, sources tell Bloomberg News. The most anticipated video game on the planet will soon be revealed: https://t.co/JhSnCSU6tV pic.twitter.com/DKAWLlqpmR