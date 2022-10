Gotham Knights na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series zadziała w 30 klatkach na sekundę

W przyszły piątek na rynku zadebiutuje gra Gotham Knights od studia Warner Bros. Games Montreal. W ostatnim czasie pisaliśmy m.in. o minimalnych wymaganiach sprzętowych dla PC, które jako jedyne zostały zaprezentowane. Producent nie podzielił się bowiem do dzisiaj szczegółami dotyczącymi zalecanych. Generalnie studio nie jest zbyt chętne do dzielenia się informacjami o samym działaniu gry i nie chodzi tylko o PC, ale również o konsole. Mimo wszystko otrzymaliśmy jeden ważny szczegół w tym temacie.

Gotham Knights w wersjach konsolowych nie będzie oferować wyboru trybu działania. Nie przewidziano możliwości gry w 60 FPS, toteż graczom na PS5 oraz Xbox Series pozostanie działanie w 30 klatkach.

Gdy kilka miesięcy temu Warner Bros. Games Montreal ujawnili informację o porzuceniu Gotham Knights w wersjach dla PlayStation 4 oraz Xbox One, część graczy miało jeszcze nadzieję na to, że produkcja zaoferuje next-genową jakość. Im bliżej premiery, tym bardziej prawdopodobny wydaje się jednak scenariusz, że gra będzie miała po prostu kiepską optymalizację. Już minimalne wymagania sprzętowe dla najniższych ustawień graficznych są dość wysokie. Zalecane nie są nawet podawane, a na konsolach nie uświadczymy dodatkowo różnych trybów działania, o czym poinformowała Fleur Marty, pracująca nad Gotham Knights.

Informację tę podano nie poprzez oficjalne komunikaty prasowe, a poprzez kanał Discord. Producentka wykonawcza w Warner Bros. Games Montreal potwierdziła bowiem, że na PlayStation 5 oraz Xbox Series pogramy wyłącznie w 30 klatkach na sekundę. Twórcy nie chcieli bowiem zmniejszać rozdzielczości kosztem zwiększenia liczby FPS. Na decyzję wpływ miał również sam projekt gry, gdzie mnóstwo mechanik, ogromne miasto Gotham oraz możliwość gry w kooperacji postawiono ponad płynność działania. Niestety nadal nie wiemy w jakiej rozdzielczości będzie oferowane Gotham Knights na konsolach. Pozostaje nam czekać do przyszłego piątku, kiedy to gra trafi na rynek i pojawią się pierwsze opinie graczy co do ogólnego działania gry zarówno na PC jak i konsolach.

Źródło: Warner Bros. Games Montreal Discord