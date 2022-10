Gotham Knights - poznaliśmy minimalne wymagania sprzętowe nadchodzącej produkcji Warner Bros. Games Montreal

Pod koniec przyszłego tygodnia na rynku zadebiutuje kolejna duża produkcja, mianowicie Gotham Knights (Rycerze Gotham) od studia Warner Bros. Games Monteral, które w przeszłości dało nam już Batman: Arhkam Origins. W nowej grze nie wcielimy się jednak w Mrocznego Rycerza, zamiast tego poznamy losy "Bat-rodziny" w postaci Batgirl, Robina, Nightwinga oraz Red Hooda. Producent długo nie dzielił się informacjami o wymaganiach sprzętowych, jednak w końcu poznaliśmy pierwsze szczegóły w tym temacie.

Studio Warner Bros. Games Montreal podzieliło się minimalnymi wymaganiami sprzętowymi gry Gotham Knights na PC. Jak na minimum do gry w Full HD, są one dość wysokie.

Na chwilę obecną producent przedstawił wyłącznie minimalne wymagania sprzętowe. Trudno jednak powiedzieć, czy ma to związek z dalszą optymalizacją przy wyższych ustawieniach graficznych, czy też będą one tak wysokie że nawet studio nie chce ich oficjalnie podawać. Jeśli chodzi o minimalny zestaw do grania, to ma on pozwolić według producenta na granie w rozdzielczości Full HD, przy najniższych ustawieniach graficznych oraz przy 60 FPS. W przypadku procesora potrzebujemy przynajmniej 6-rdzeniowych układów Intel Core i5-9600K lub AMD Ryzen 5 3600 w połączeniu z 8 GB pamięci RAM.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania Procesor Intel Core i5-9600K

AMD Ryzen 5 3600 ? Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

AMD Radeon RX 590 ? Pamięć RAM 8 GB ? Miejsce na dysku 45 GB ? System operacyjny Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 Jakość gry Full HD, 60 FPS, najniższe ustawienia graficzne ?

Wymagane karty graficzne to również zdecydowanie nie jest niska półka, jeśli mowa o specyfikacji. Do płynnego działania w 60 klatkach na sekundę powinniśmy posiadać przynajmniej takie modele jak NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti lub AMD Radeon RX 590. Gra będzie działać wyłącznie w środowisku DirectX 12. Do poprawnego działania potrzebujemy ponadto 64-bitowego systemu Windows 10 lub nowszego. Przypominamy również, że gra na PC otrzyma obsługę aż trzech technik rekonstrukcji obrazu: NVIDIA DLSS 2, AMD FSR 2 oraz Intel XeSS. Nie zabraknie ponadto Ray Tracingu, który wykorzystany został do ulepszonych odbić.

Źródło: Steam