Google prezentuje Gemini Code Assist. Pomoc w programowaniu dla każdego dostępna niemalże za darmo

W trakcie rozwoju tzw. sztucznej inteligencji możemy zauważyć okresy, w których wdrażane są nowe rozwiązania do usług z tego segmentu. I tak od pewnego czasu możemy liczyć na dłużej myślące duże modele językowe (LLM), a teraz twórcy zdają się bardziej skupiać na zwiększaniu funkcjonalności w zakresie programowania. Wskazuje na to wydanie narzędzia Claude Code od Anthropic, które opiera się na modelu Claude 3.7 Sonnet i wprowadzenie Gemini Code Assist od Google.

Google postanowiło ułatwić życie programistom oraz osobom, które dopiero wkraczają w dziedzinę kodowania. Gemini Code Assist pozwoli im skorzystać z Gemini 2.0 do tworzenia i sprawdzania kodu - i to praktycznie za darmo.

Posunięcie ze strony Google trzeba zaliczyć gigantowi na bardzo duży plus. Gemini Code Assist, czyli wspomniany agent kodowania oparty na modelu Gemini 2.0, jest bowiem w przeważającej mierze dostępny za darmo, wszak Google ustawiło naprawdę wysokie limity, które nie łatwo będzie nam przekroczyć. Na tym polu rozwiązanie znacząco wyróżnia się od innych, gdyż każdego dnia możemy liczyć na obsługę do 6000 zapytań (quotas) dotyczących kodu, a miesięczny limit wynosi aż 180 000. Według Google ostatnia wartość jest 90-krotnie wyższa od tego, co oferuje konkurencja. Gemini Code Assist dostępny jest np. jako rozszerzenie dla Visual Studio Code od Microsoftu, czy też JetBrains (aczkolwiek opinie użytkowników w obu przypadkach nie są zbyt przychylne). Warto też zaznaczyć, że liczba wejściowych tokenów w okienku czatu może wynieść nawet 120 000.

Na co więc możemy liczyć, korzystając z nowości od Google? Przez polecenia tekstowe będziemy mogli wygenerować kod, poprosić o wytłumaczenie go, czy też ulepszenie. Jeżeli ktoś chciałby się nauczyć programować, to też jest jakaś opcja, choć zapewne nie do końca "bezpieczna" - mowa tutaj o tym, że duże modele językowe nadal popełniają błędy, więc ich tłumaczenie nie zawsze może być prawidłowe. Ponadto możemy dodać Gemini Code Assist do platformy GitHub, dzięki czemu asystent będzie w stanie sprawdzić nasz kod w poszukiwaniu błędów i zasugeruje potrzebne zmiany lub poprawki (będzie mógł się też zapoznać z komentarzami do danego kodu). Zespoły mogą przy tym opisać, jakich zasad model Gemini powinien się trzymać, kiedy będzie przeglądał kod. Pełny tekst z opisem narzędzi od Google znajdziemy TUTAJ.

