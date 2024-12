Google Pixel 9 Pro Fold jest tak samo zły w tym aspekcie, jak poprzednik. Google ponownie popełnia ten sam błąd

Składane smartfony przebyły długą drogę, aby dziś oferować całkiem wytrzymałe konstrukcje. Aktualnie większość producentów tworzy na tyle solidne zawiasy, że zgięcie smartfona w złym kierunku nie należy do prostych zadań. Jednakże na rynku nadal są firmy i to całkiem znane, które nie wypadają w tej kwestii najlepiej - do tej kategorii zalicza się Google. Przedsiębiorstwo to już drugi rok z rzędu oferuje model, który jako jeden z nielicznych nie jest w stanie przetrwać testu wytrzymałości.

Google pokazało, że nie uczy się na błędach. Drugi składany smartfon tej firmy ma bowiem tak samo podatną na złamanie konstrukcję, jak pierwszy. Z drugiej strony — akurat ten model i tak nie jest oficjalnie dostępny w Polsce.

Od wielu lat wytrzymałość smartfonów w różnych aspektach testuje Zack Nelson, znany ze swojego kanału na platformie YouTube o nazwie JerryRigEverything. Na początku lipca 2023 roku w jego ręce wpadł pierwszy składany smartfon od firmy Google, czyli Pixel Fold. W ogólnym rozrachunku model poradził sobie całkiem dobrze, choć nie przetrwał ostatecznej próby, a dokładniej wygięcia ekranu w odwrotnym kierunku. Powodem nie okazał się słaby zawias, gdyż ten dalej nadawał się do użytku, ale konstrukcja, która pękła na linii anteny. Rok później wkroczyła kolejna generacja, w której firma Google postanowiła zmienić nazewnictwo, jednak jak się okazuje — zmiany poza tym aspektem nie są zbyt wielkie (w kwestii wytrzymałości).

Google Pixel 9 Pro Fold ma dość podatny ekran wewnętrzny na zarysowania, natomiast jest to problem wszystkich składanych smartfonów (choć nie oznacza to, że ekran rysuje się od samego patrzenia — wystarczy się z nim dobrze obchodzić). Okalające ekran ramki zostały wykonane z aluminium, a zawias ponownie reklamowany jest jako bardzo wytrzymały. Istotnie, sam zawias trzeba zaliczyć do plusów tego urządzenia (choć smartfon nie jest odporny na pył, który szybko potrafi wniknąć w szczeliny), natomiast po raz kolejny smartfon złamał się w tym samym miejscu co poprzednik. Jeżeli więc zdecydujemy się na sprowadzenie tego modelu zza granicy, to pamiętajmy, że jego konstrukcja nie jest tak wytrzymała, jak u konkurencji, która radzi sobie pod tym względem o wiele lepiej.

Źródło: YouTube @JerryRigEverything