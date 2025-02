Gogle Sony PlayStation VR2 mocno stanieją. Firma ogłasza stałą obniżkę ceny, która zejdzie poniżej poziomu Meta Quest 3

Świat wirtualnej rzeczywistości opiera się w głównej mierze na headsetach od firmy Meta z serii Quest, a w następnej kolejności znajdują się rozwiązania od firm takich jak HTC, Valve, czy też PICO. Istnieją również gogle od Sony, choć jeszcze do niedawna mogły one współpracować wyłącznie z konsolą Sony PlayStation 5, a do tego ich cena nie była zbyt zachęcająca do zakupu. Japoński producent ogłosił właśnie ważną zmianę, która może trochę zmienić tę sytuację.

Sony oficjalnie ogłosiło, że już wkrótce rekomendowana cena za headset PlayStation VR2 zostanie permanentnie obniżona. Urządzenie ze świata wirtualnej rzeczywistości stanie się tańsze już w marcu 2025 roku.

Headset Sony PlayStation VR2 ukazał się na rynku 22 lutego 2023 roku. Jak wspomniano, gogle zostały stworzone do pracy tylko z konsolą Sony PlayStation 5. Grupa potencjalnych klientów była więc o wiele węższa, niż w przypadku popularniejszych headsetów od firmy Meta, które mogły działać z komputerami opierającymi się na systemie Windows, ale były w stanie także uruchamiać produkcje samodzielnie. Na dodatek model od Sony kosztował więcej niż omawiana konsola, więc wejście do świata wirtualnej rzeczywistości było dość kosztowne w tym przypadku. Niebawem sporo ma się jednak zmienić.

Sony PlayStation VR2 Meta Quest 3 Meta Quest 3S Poprzednia cena Nie dotyczy 699,99 euro (512 GB) Nie dotyczy Aktualna cena 799,99 euro 549,99 euro (512 GB) 329,99 euro (128 GB) Od marca 2025 roku 449,99 euro Nie dotyczy

Sony PlayStation VR 2 Meta Quest 3 Wyświetlacze OLED

2000 x 2040 px na każde oko 4K+ Infinite Display

2064 x 2208 px na każde oko Częstotliwość odświeżania 90 / 120 Hz Zakres IPD 58 - 73 mm 58 - 68 mm Pole widzenia (FOV) Ok. 110 stopni / ? 110 / 96 stopni Procesor - Snapdragon XR2 Gen 2 (4 nm)

6 x 2,36 GHz Cortex-A78C Układ graficzny Adreno 740 (3,7 TFLOPS) Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128 / 512 GB Łączność Bluetooth 5.1 (kontrolery) Wi-Fi 6E, Blueooth 5.3 Złącza USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm, magnetyczne złącze do ładowania Akumulator - 19,44 Wh Wymiary i waga 560 g 184 x 160 x 98 mm / 515 g Dodatkowe informacje Śledzenie oczu -

Od marca 2025 roku rekomendowana cena gogli Sony PlayStation VR2 będzie wynosić 449,99 euro, a więc o 100 euro mniej niż w przypadku Meta Quest 3. Headset od japońskiego producenta można podłączyć do komputera, aby zagrać w produkcje z platformy Steam, natomiast aby to zrobić, będziemy potrzebować dodatkowo specjalnego adaptera, którego koszt wynosi aktualnie 269 zł (nie wspominając o przewodzie DisplayPort). Niemniej jednak PS VR2 z pewnością staną się wkrótce dużo atrakcyjniejszym produktem niż do tej pory. Warto wspomnieć, że wraz z ostatnimi aktualizacjami gogle od Sony obsługują także śledzenie dłoni. Niestety część opcji, takich jak śledzenie oczu, nie będzie dostępnych po podłączeniu do PC z Windowsem.

Źródło: Sony, Notebookcheck, VRcompare, Wikipedia