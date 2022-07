God of War Ragnarök zaoferuje dwa tryby obrazu na PS5. Ruszyły zamówienia - Edycje Kolekcjonerskie w absurdalnych cenach

W ubiegłym tygodniu Sony potwierdziło w końcu datę premiery wyczekiwanej przez wielu graczy gry God of War Ragnarök. Produkcja studia Santa Monica zadebiutuje 9 listopada tego roku na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Od razu także ogłoszono, że start zamówień przedpremierowych rozpocznie się dzisiaj, tj. 15 lipca. Pre-ordery ruszyły, a my możemy sprawdzić ceny poszczególnych edycji. Niestety wygląda na to, że Sony pozwala sobie na coraz więcej, windując ceny edycji kolekcjonerskich do absurdalnych poziomów.

God of War Ragnarök jest już dostępny w pre-orderze. Niestety musimy liczyć się z bardzo wysokimi w przypadku standardowej wersji oraz absurdalnie wysokimi w kontekście Edycji Kolekcjonerskich.

Zacznijmy od informacji o tym, jak będzie God of War Ragnarök działał na konsoli PlayStation 5. Według udostępnionych informacji, nadchodzący tytuł zaoferuje dwa tryby obrazu. Pierwszy umożliwi grę w natywnej rozdzielczości 4K i w 30 klatkach na sekundę. Drugi z kolei zaoferuje dynamiczną rozdzielczość 4K oraz 60 FPS. Nie wiemy jednak czy w trybie jakości będzie również wsparcie dla Ray Tracingu. Nowy God of War skorzysta natomiast z możliwości nośników SSD oraz przestrzennego formatu dźwięku Tempest 3D Audio. Ponadto wykorzystany zostanie w pełni pad DualSense.

Standardową edycję gry wyceniono na 339 złotych (PS5, wersja cyfrowa) oraz 299 zł (PS4, wersja cyfrowa oraz pudełkowa). W przypadku pudełkowej wersji gry na PS5, ceny zaczynają się od 319 złotych. Kolejna edycja to Digital Deluxe (niestety w przeciwieństwie do innych gier Sony, nowy God of War nie doczeka się eleganckiej edycji specjalnej w pudełku) w cenie 389 złotych, dającej dostęp do wersji PS4 oraz PS5. Absurdalnie drogo wyceniono z kolei edycje kolekcjonerskie. Zwykła EK kosztuje w Polsce 999 złotych, natomiast najdroższa Edycja Jötuńska to koszt 1299 złotych. Biorąc pod uwagę brak nośnika Ultra HD Blu-ray, brak fizycznego artbooka oraz soundtracka (wszystko otrzymujemy w formie cyfrowego kodu do PlayStation Store), ceny wypadają bardzo niekorzystnie. Ba! Nawet Horizon Forbidden West był tańszy, oferując przynajmniej fizyczny artbook. Pamiętam wycenę oraz zawartość edycji specjalnych i kolekcjonerskich God of War z 2018 roku - wówczas ceny były naprawdę świetnie wyważone. Niestety wygląda na to, że te czasy już nie wrócą, zwłaszcza że Sony w ostatnich 2 latach stało się wyjątkowo chciwe i łase na pieniądze graczy.

Źródło: Sony