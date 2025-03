GMKtec NucBox M7 oraz M7 Pro - nowe mini PC z procesorami AMD Ryzen PRO 6000, portem OCuLink, a także pamięciami DDR5

Do całkiem pokaźnego grona miniaturowych komputerów dołączyły dwa nowe modele od chińskiej firmy GMKtec. Edycje NucBox M7 oraz M7 Pro zaoferują nam procesory od AMD z rodziny Rembrandt (architektura Zen 3+), dwa sloty na pamięci RAM w standardzie DDR5, a także dwa złącza M.2 na nośniki SSD. Możemy przy tym liczyć na możliwość podłączenia zewnętrznego układu graficznego oraz całkiem dobre ceny promocyjne, gdyż właśnie trwa przedsprzedaż.

Chińska marka GMKtec wprowadziła do oferty dwa nowe modele mini PC. Tytułowe NucBox M7 oraz M7 Pro oferują pokaźną ilość portów i złącz (w tym OCuLink), procesory od AMD z serii Rembrandt, a także całkiem dobre ceny.

Nowe mini PC od GMKtec pozwolą nam wybrać jeden z dwóch procesorów: AMD Ryzen 7 PRO 6850H lub AMD Ryzen 9 PRO 6950H. Oba mogą skorzystać z tego samego układu graficznego, a więc AMD Radeon 680M, a główną różnicę zauważymy w jego częstotliwości taktowania. Na pokładzie znalazło się miejsce na dwa sloty na pamięci RAM w standardzie DDR5, gdzie łączna pojemność kości może wynieść 96 GB. Nie zabrakło również dwóch gniazd M.2 do podłączenia nośników SSD. W kwestii łączności możemy liczyć na Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, a także dwa porty Ethernet (2,5 Gb/s).

GMKtec NucBox M7 GMKtec NucBox M7 Pro Procesor AMD Ryzen 7 PRO 6850H (6 nm)

8C/16T (3,2 - 4,7 GHz) AMD Ryzen 9 PRO 6950H (6 nm)

8C/16T (3,3 - 4,9 GHz) Układ graficzny AMD Radeon 680M (2200 MHz) AMD Radeon 680M (2400 MHz) Pamięć RAM 2 x DDR5 (4800 MHz, SO-DIMM, max. 96 GB) Nośnik danych 2 x M.2 2280 (PCIe 3.0) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

2 x Port Ethernet (2,5 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x OCuLink

2 x USB4 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x HDMI 2.1 (8K przy 60 Hz)

1 x DisplayPort 2.0 (4K przy 60 Hz) TDP 35 - 40 W - Silent Mode

54 - 60 W - Balance Mode

65 - 70 W - Performance Mode Wymiary i waga 127 x 132 x 58 mm / Brak informacji System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro Cena regularna Barebone - 424 euro

16/512 GB - 487 euro

32 GB / 1 TB - 541 euro Barebone - 433 euro

32 GB / 1 TB - 559 euro

64 GB / 2 TB - 668 euro Cena z kuponem (do 31 sierpnia 2024 roku) Barebone - 271 euro

16/512 GB - 352 euro

32 GB / 1 TB - 415 euro Barebone - 289 euro

32 GB / 1 TB - 415 euro

64 GB / 2 TB - 569 euro

Do dyspozycji otrzymujemy aż cztery złącza, które pozwolą przesyłać obraz: po jednym, jeśli chodzi o HDMI i DisplayPort oraz dwa USB4 typu C. Maksymalna wartość TDP może wynieść 70 W i w takiej sytuacji temperatury procesorów nie powinny przekroczyć 75 stopni Celsjusza, a sam hałas będzie się plasował na poziomie 40 decybeli (według producenta). Za system chłodzenia odpowiada jeden wentylator połączony z radiatorem, a także mniejszy wentylator, który zapewni odpowiednie temperatury dla pamięci RAM i nośników SSD. Górną pokrywę możemy w łatwy sposób zdjąć. Najtańsza opcja to obecnie koszt około 1160 zł, a sama wysyłka jest darmowa. Zakupu dokonamy na stronie producenta (GMKTec NucBox M7 oraz M7 Pro) - warto pamiętać, aby skorzystać z dostępnego kuponu.

Źródło: GMKtec