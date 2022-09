GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC trafił do sprzedaży w Hongkongu. A do premiery zostały jeszcze ponad dwa tygodnie...

Premiera nowych flagowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 oficjalnie ma odbyć się 12 października, jednak wygląda na to, że dla niektórych data ta wcale nie jest wiążąca. Pewien sprzedawca z Hongkongu znalazł sposób na sprzedanie niereferencyjnej wersji układu od firmy GIGABYTE już teraz, a osoba która go kupiła podzieliła się zdjęciami karty w sieci. Jak prezentuje się model RTX 4090 w wersji Gaming OC? Zobaczcie sami.

Nie ma co liczyć na szybki i rzetelny test wydajności RTX-a 4090 ze strony kupca. NVIDIA nie wydała jeszcze sterownika, który "odblokowuje" pełną funkcjonalność i moc obliczeniową karty graficznej.

GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC wyróżnia się dużym chłodzeniem z trzema wentylatorami. W oczy rzuca się backplate z dużym otworem, przez który widać masywny radiator. Na śledziu znajdują się cztery złącza wideo (3x DisplayPort, 1x HDMI), a w zestawie znajduje się adapter 4x 8-pin na 16-pin. Nie ma jednak co liczyć na szybki i rzetelny test wydajności ze strony kupca, ponieważ NVIDIA nie wydała jeszcze sterownika "odblokowującego" pełną funkcjonalność i moc obliczeniową karty graficznej. Stosowne oprogramowanie ma zostać udostępnione dopiero 12 października, choć zaufani testerzy otrzymają je już na dniach.

Wygląda na to, że karta jest teraz sprzedawana za około 20 000 dolarów hongkońskich (~2548 dolarów amerykańskich), co oznacza, że jest o wiele droższa od GeForce'a RTX 4090 FE wycenionego przez producenta (1599 USD). Trudno powiedzieć, dlaczego układ trafił w ręce konsumenta wiele dni przez premierą, choć warto zauważyć, że podobne historie zdarzały się w Hongkongu już wcześniej. Może to tylko sugerować, że partnerzy NVIDII mają duży zapas nowych kart z generacji Ada Lovelace.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 192 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22.5 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9399 zł 7049 zł 5299 zł

Źródło: VideoCardz, LikHK