ZOTAC GeForce RTX 4090 - producent przewiduje wysoką awaryjność adaptera przewodu zasilającego PCIe 5.0

Jesteś osobą, która ma w zwyczaju często rozbierać swój komputer lub wymieniać w nim karty graficzne? Cóż, będziesz musiał uważać na adapter przewodu zasilającego PCIe 5.0, który może być niezbędny do podłączania kart NVIDIA GeForce RTX 4000. Jak informuje firma ZOTAC, kabel zasilający 4x 8-pin - 12VHPWR (in. PCIe 5.0 / 16-pin) wrzucany do pudełek z układami może mieć żywotność ograniczoną do... zaledwie 30 połączeń/rozłączeń.

Ograniczenia adaptera 12VHPWR mogą szokować i wygląda na to, że trzeba będzie na niego bardzo uważać. Warto mieć ten temat w pamięci przy zakupie jakiegokolwiek GeForce'a nowej generacji, nie tylko od firmy ZOTAC.

Jak wiadomo, wspomniany adapter będzie dołączany do niemal każdej nowej grafiki od NVIDII. Wszystko po to, by zachować kompatybilność z dotychczasowymi zasilaczami. Tak rygorystyczne ograniczenia dotyczące adaptera mogą jednak szokować i wygląda na to, że trzeba będzie na niego bardzo uważać. Możliwe, że uwaga ta dotyczy nie tylko przejściówek od firmy ZOTAC, lecz również od innych producentów. Co ciekawe, problem z awaryjnością kabli zasilających 12VHPWR jest powszechnie znany już jakiegoś czasu.

Już w poniższych slajdach PCI-SIG znaleźć można opisy dotyczące przewodów 12VHPWR podatnych na występowanie gorących punktów, a nawet topnienia z powodu silnego zginania lub nadmiernej liczby cykli połączeń. Źródło mówi o maks. 40 połączeniach/rozłączeniach, więc można założyć, że liczba 30 określona przez firmę ZOTAC jest zaniżona na wszelki wypadek, by uniknąć oskarżeń w razie ewentualnych problemów. Cóż, każdy kupujący kartę graficzną GeForce RTX 4090 od ZOTAC-a będzie musiał bardzo uważać na dołączony adapter. Póki co informacja o możliwej wysokiej awaryjności przewodów nie znajduje się na stronach innych producentów, jednak warto mieć ten temat w pamięci przy zakupie jakiegokolwiek GeForce'a nowej generacji. Więcej możecie dowiedzieć z wideo opublikowanego przez Gamers Nexus (poniżej, od 5:22).

