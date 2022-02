Genesis Thor 660: nowa bezprzewodowa klawiatura mechaniczna TKL z podświetleniem RGB w zaskakująco niskiej cenie

Klawiatury mechaniczne generlanie nie należą do tanich, jednak na rynku bez przeszkód znajdziemy modele wycenione całkiem sensownie. Oszczędność nie zawsze musi iść w parze z niższą jakością czy daleko idącymi ustępstwami w kwestii cech urządzenia. Dobrym przykładem będzie tutaj nowo zaprezentowana klawiatura Genesis Thor 660. Sugerowana cena detaliczna tegoż akcesorium to zaledwie 299 zł. Warto dodać, że komunikacja z komputerem może odbywać się tu zarówno bezprzewodowo przy użyciu protokołu Bluetooth jak i przewodowo, za pomocą kabla USB-C o długości 1,5 metra. W przypadku BT skorzystamy z zasięgu do 10 metrów oraz czasu reakcji na poziomie 8 ms.

Atrakcyjna cenowo, bezprzewodowa klawiatura mechaniczna Genesis Thor 660 z opóźnieniem 8 ms i przełącznikami Gateron RED o żywotności do 50 mln kliknięć. To musi się udać.

Jak już wspomnieliśmy, Genesis Thor 660 to bezprzewodowa (i zarazem przewodowa) klawiatura mechaniczna dla graczy. Wykorzystano tutaj przełączniki Gateron Red (liniowe), a trwałość 61 klawiszy (w tym 13 multimedialnych) określono na 50 milionów naciśnięć. Maksymalny zasięg pracy w trybie bezprzewodowym to 10 metrów, a przynajmniej tyle deklaruje producent. Wbudowany akumulator cechuje pojemność 3000 mAh. Jeśli użytkownik preferuje połączenie kablowe, może skorzystać z 1,5-metrowego przewodu USB-C dołączonego do zestawu sprzedażowego. Cała konstrukcja mierzy 293 x 102 x 39 mm przy wadze 588 gramów.

Siła nacisku 45g ± 10 g i punkt aktywacji 2,0 mm ± 0,6 mm powinny zapewnić wygodne granie większości typowych użytkowników. Konstrukcja klawiatury to tak zwane 60%, czyli wariant pozbawiony między innymi sekcji numerycznej. Producent, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy, zastosował tutaj podświetlenie RGB z 19 trybami iluminacji oraz efektem Prismo. Liczba obsługiwanych kolorów sięga 16 milionów. Urządzenie będzie sprzedawane w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz białej.

Źródło: Genesis