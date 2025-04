8BitDo Retro R8 Mouse - N Edition - myszka, która oferuje styl konsoli NES, sensor PixArt PAW 3395 oraz stację ładującą

Marka 8BitDo zaprezentowała nowy model myszki bezprzewodowej, który ponownie nawiązuje swoim wyglądem do jednego z dawnych urządzeń. Tym razem jest nim konsola Nintendo Entertainment System, więc nowość będzie się bardzo dobrze komponowała na biurku z popularną klawiaturą mechaniczną od tej marki (mowa oczywiście o "N Edition"). Symetryczna konstrukcja zaoferuje nam programowalne przyciski, a przy tym w zestawie znajdziemy stację ładującą.

Już wkrótce pierwsi nabywcy otrzymają nowy model myszki od marki 8BitDo. Omawiana odsłona wyglądem nawiązuje do konsoli NES, zapewnia ciekawą konstrukcję i przyzwoitą funkcjonalność. Ponadto oferuje stację ładującą.

Pod koniec 2024 roku firma 8BitDo przedstawiła praktycznie tę samą myszkę (a przynajmniej tak się wydaje, gdyż w aktualnym przypadku nie podano, jakie zastosowano przełączniki), natomiast w innym stylu - mowa o 8BitDo Retro R8 Mouse - Xbox Edition (link powyżej). Tym razem zamiast przezroczystej, zielonej obudowy otrzymujemy bardziej stonowaną odsłonę, która raz jeszcze korzysta z sensora PixArt PAW 3395. Jego czułość może wynosić maksymalnie 26 tys. DPI, a my będziemy w stanie ustawić jeden z sześciu dostępnych trybów. 8BitDo Retro R8 Mouse - N Edition pozwoli nam łączyć się z innymi urządzeniami na paśmie 2,4 GHz, przez moduł Bluetooth, a także złącze USB typu C. Napomknięta stacja ładująca oprócz głównego celu będzie mogła również służyć do przedłużania sygnału.

8BitDo Retro R8 Mouse - N Edition Sensor PixArt PAW 3395 Rozdzielczość 50 - 26 000 DPI Programowalne przyciski Tak Częstotliwość raportowania Przewodowo: 125 - 8000 Hz

2,4 GHz: 125 - 4000 Hz

Bluetooth: 125 Hz Akumulator Litowo-jonowy, 450 mAh Czas pracy Bluetooth: 100 godzin

2,4 GHz: 26-105 godzin (w zależności od częstotliwości raportowania) Czas ładowania 2,5 godziny Wymiary i waga Myszka: 115 x 58 x 39,4 mm / 77 g

Stacja ładująca: 115,17 x 58 x 45,88 mm / 192 g Łączność Bluetooth 5.3 LE / 2,4 GHz / USB typu C Wysyłka 22 maja 2025 roku Cena 49,99 dolarów bez dodatkowych kosztów

63,95 dolarów z wysyłką i przewidywanymi opłatami

Akumulator o pojemności 450 mAh ma wystarczyć na ok. 100 godzin pracy, ale warunkiem jest korzystanie z łączności Bluetooth. W przypadku łączności radiowej sytuacja będzie zależała od częstotliwości raportowania. Ładowanie myszki ma trwać 2,5 godziny, natomiast nie powinno być to problemem, zważywszy na fakt, że po skończonej pracy i tak zapewne odłożymy myszkę do stacji ładującej. Konstrukcja z dwóch stron jest taka sama, więc skorzystają z niej zarówno mańkuci, jak i osoby praworęczne. W autorskiej aplikacji od 8BitDo będziemy mogli np. skonfigurować makra, a także zaprogramować cztery boczne przyciski. Zakupu możemy dokonać już teraz na oficjalnej stronie producenta, natomiast wysyłkę przewidziano dopiero na końcówkę maja 2025 roku.

Źródło: Notebookcheck, 8BitDo