8BitDo Retro 87 Mechanical Keyboard i Retro R8 Mouse - Xbox Edition: nowości o stylu pierwszej konsoli Microsoftu

Firma 8BitDo nie zwalnia tempa. Ten producent zajmuje się tworzeniem kontrolerów do gier, klawiatur mechanicznych oraz myszek. Właśnie przedstawił dwie nowości, które wchodzą w skład dwóch ostatnich kategorii. Obie są inspirowane pierwszą konsolą Xbox w specjalnej, przezroczysto-zielonej edycji. W przypadku klawiatury mechanicznej po raz pierwszy możemy liczyć na podświetlenie nasadek, z kolei myszka ma być odpowiednia zarówno dla prawo- jak i leworęcznych.

8BitDo prezentuje nową klawiaturę mechaniczną i myszkę, których wygląd jest inspirowany pierwszą konsolą Xbox - choć mowa o specjalnej edycji, która była poniekąd przezroczysta. Oprócz swojego stylu klawiatura różni się od swoich braci także w kilku innych kwestiach.



Wszyscy, którzy znają już markę 8BitDo, z pewnością kojarzą także wspomnianą serię klawiatur mechanicznych. Każdy dostępny model można zaliczyć do udanych, gdyż pod względem swojej specyfikacji niemalże nie różnią się one od siebie. Stosunkowo niedawno ukazała się natomiast edycja, która wprowadziła blok numeryczny (link powyżej). Tym razem firma nawiązała bliższą współpracę z przedsiębiorstwem Microsoft, czego owocem są omawiane produkty. Nowa klawiatura mechaniczna od 8BitDo wyróżnia się innymi przełącznikami niż do tej pory. Po raz pierwszy mamy też do czynienia z podświetleniem RGB (8 różnych trybów), na które z pewnością czekała niejedna osoba. Wprowadzono również akumulator o dwukrotnie większej pojemności.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard 8BitDo Retro 87 Mechanical Keyboard - Xbox Edition Przełączniki Kailh Box White V2 Kailh Jellyfish X Ilość przycisków 87 Hot Swap Tak Nasadki Double-Shot ABS (C64), PBT (Fami, N, M) Double-Shot ABS - matowe wykończenie (ang. matte UV coating) Podświetlenie Brak Tak, RGB N-Key Rollover Tak Łączność Radiowa 2,4 GHz, Bluetooth LE, Port USB typu C Radiowa 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, Port USB typu C Akumulator 2000 mAh 4000 mAh Czas pracy 200 godzin 280 godzin (2,4 GHz)

300 godzin (Bluetooth) Czas ładowania 4 godziny 4-8 godzin Wymiary i waga Klawiatura - 376,6 x 169,6 x 46,8 mm / 1050 g

Dodatkowe przyciski - 160,2 x 74,6 x 32,3 / 270 g Klawiatura - 376,6 x 169,6 x 46,8 mm / 1100 g

Dodatkowe przyciski - 160,2 x 74,6 x 32,3 / 270 g Obsługa systemów Windows 10 (1903)+, Android 9.0+ Dodatkowe informacje 4 x Jack 3,5 mm, odpinany przewód USB 4 x Jack 3,5 mm, odpinany przewód USB, oficjalnie licencjonowane urządzenie przez markę Xbox Wysyłka Od razu 16 stycznia 2025 roku Cena 89,99 dolarów + podatki i wysyłka 119,99 dolarów + podatki i wysyłka

Nowością jest także dedykowany przycisk Xbox, który uruchomi aplikację Game Bar w systemie Windows. Z klawiatury możemy korzystać również w przypadku innych urządzeń niż komputery, gdyż do dyspozycji mamy nie tylko złącze USB typu C oraz łączność radiową, ale i Bluetooth. Na pokładzie nie zabrakło czterech gniazd Jack 3,5 mm, więc możemy liczyć na obsługę dodatkowych akcesoriów, takich jak dwa duże programowalne przyciski (Dual Super Buttons), które są dodawane do zestawu. 8BitDo Retro 87 Mechanical Keyboard - Xbox Edition możemy nabyć na stronie producenta w kwocie niespełna 120 dolarów.

Z kolei myszka 8BitDo Retro R8 Mouse - Xbox Edition opiera się na mikroprzełącznikach Kailh Sword GM X oraz na polecanym sensorze PixArt PAW 3395. DPI możemy więc regulować w zakresie od 50 do 26 000 (ale tylko na 6 poziomach). Tutaj także mamy trzy tryby łączności, pomiędzy którymi będziemy mogli się przełączać przez suwak umieszczony na spodzie. Symetryczna konstrukcja sprawia, że myszka nada się zarówno dla mańkutów, jak i praworęcznych osób. Dołączana do zestawu stacja ładująca stanowi dodatkowo schowek na adapter oraz ma funkcję przedłużania sygnału. W przypadku chęci zakupu musimy udać się na stronę producenta.

8BitDo Retro R8 Mouse - Xbox Edition Mikroprzełączniki Kailh Sword GM X Sensor PixArt PAW 3395 Akceleracja 50 G Rozdzielczość 50 - 26 000 DPI Programowalne przyciski Tak Częstotliwość raportowania Przewodowo: 125 - 8000 Hz

2,4 GHz - 125 - 4000 Hz

Bluetooth - 125 Hz Akumulator Litowo-jonowy, 450 mAh Czas pracy 100 godzin (Bluetooth)

26-105 godzin (2,4 GHz; w zależności od częstotliwości raportowania) Czas ładowania 2,5 godziny Dodatkowe informacje Tryb dla lewo- i praworęcznych, oficjalnie licencjonowane urządzenie przez markę Xbox, 6 poziomów DPI Wymiary i waga Myszka: 115 x 58 x 39,4 mm / 77 g

Stacja ładująca: 115,17 x 58 x 45,88 mm / 192 g Kompatybilność Windows 10 (1903)+, Android 9.0+ Łączność Bluetooth 5.3 LE, Radiowa 2,4 GHz, USB typu C Dostępność 15 stycznia 2025 roku Cena 59,99 dolarów + podatki i wysyłka

Źródło: 8BitDo