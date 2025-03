8BitDo przywraca legendarną serię klawiatur Model M do świata żywych. Nowa klawiatura mechaniczna w klasycznym wydaniu

Marka 8BitDo stale dodaje nowe modele do swojej serii klawiatur mechanicznych, które mają nawiązywać stylem do retro urządzeń lub akcesoriów. Tym razem na celowniku znalazła się dosłownie legendarna rodzina klawiatur o nazwie Model M, które firma IBM zaczęła produkować w 1985 roku. Wyróżniały się one specyficznym klikiem i niezwykłą wytrzymałością. Jeśli dawniej korzystaliśmy z modelu z tej serii, to uczucie nostalgii powróci dzięki nowości od 8BitDo.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard - M Edition to nowa klawiatura mechaniczna od coraz bardziej znanej marki. Tym razem wygląd modelu ma przypomnieć użytkownikom serię klawiatur Model M. Jeszcze raz możemy więc oczekiwać całkiem sporej funkcjonalności i świetnego stylu.

Jeśli pamiętamy chociaż jeden z ostatnich modeli klawiatur mechanicznych od 8BitDo, który należy do tej retro serii, to nie będziemy zbyt zaskoczeni tym, co oferuje nam omawiana nowość. Mamy bowiem do czynienia z niemalże identyczną specyfikacją, co w pozostałych wariantach. Jest to dobry ruch, albowiem wszystkie wersje, jakie ukazały się do tej pory, cieszą się naprawdę dobrą opinią wśród użytkowników. Otwarcie można powiedzieć, że mamy styczność z dopracowanym produktem, który jest wart swojej (niestety niezbyt niskiej) ceny. Na pokładzie znalazły się przełączniki Kailh Box V2 White, które możemy wymienić na inne, dzięki gniazdom Hot Swap.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard - M Edition Przełączniki Kailh Box V2 White Liczba przycisków 87 Format TKL (80%) Podświetlenie Brak N-Key Rollover Tak Hot Swap Tak Łączność USB typu C, Radiowa 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 Akumulator Litowo-jonowy, 2000 mAh Czas pracy 200 godzin Czas ładowania 4 godziny Wymiary Klawiatura - 376,6 x 169,6 x 46,8 mm / 1050 g

Dodatkowe przyciski - 160,2 x 74,6 x 32,3 / 270 g Obsługa systemów Windows 10 oraz 11, Android od wersji 9 Dodatkowe informacje Programowalne przyciski

4 gniazda Audio-Jack 3,5 mm Wysyłka 15 lipca 2024 roku Cena 99,79 dolarów (396 zł)

Klawiatura mechaniczna zaoferuje nam trzy tryby połączenia z innymi urządzeniami: przewodowo (przez USB typu C), a także poprzez łączność radiową i Bluetooth. W ostatnich dwóch przypadkach będzie korzystała z wbudowanego akumulatora, który ma zapewnić nam do 200 godzin pracy. Dostępne oprogramowanie umożliwi praktycznie dowolną konfigurację przycisków. W zestawie otrzymamy dodatkowe akcesorium, które oddaje nam do dyspozycji dwa duże przyciski — połączymy je przez jedno z czterech gniazd słuchawkowych. Aktualnie możemy już złożyć zamówienie przedpremierowe na platformie Amazon, jednak do ceny podanej w tabeli trzeba również doliczyć koszt przesyłki. W Polsce już od jakiegoś czasu jesteśmy w stanie kupić inne modele z tej serii, a ich cena oscyluje w granicach 400 zł. Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to warto rozejrzeć się na znanym serwisie z ogłoszeniami.

Źródło: 8BitDo