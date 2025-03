8BitDo Retro Mechanical Keyboard - mechaniczna klawiatura w formacie TKL, która przypadnie do gustu fanom retro konsol

8bitDo jest marką z siedzibą w Hongkongu, która zajmuje się produkcją akcesoriów i peryferii komputerowych z oldskulowym designem. Najnowszy produkt w ofercie firmy to tytułowa klawiatura mechaniczna, która swoim stylem nawiązuje do konsol Nintendo Entertainment System (NES) oraz jej wcześniejszego japońskiego odpowiednika - Nintendo Family Computer (Famicom). Model oferuje nam jednak dużo więcej, niż sam wygląd.

Tytułowa klawiatura wydaje się wręcz idealna dla wszystkich, którzy lubują się w retro sprzętach. Obydwie dostępne wersje kolorystyczne odnoszą się do tej samej konsoli, aczkolwiek wydanej na innych rynkach (stąd różne barwy). Model składa się z 87 przycisków, z kolei za przełączniki służą Kailh Box Switch V2 White. Nie uświadczymy tu bloku z klawiaturą numeryczną, jednak na górze ulokowano dodatkowe przyciski funkcyjne. Zaczynając od lewej strony, znajdziemy pokrętło do przełączania trybu łączności bezprzewodowej (radiowa lub BT), a następnie do regulowania poziomu głośności. Nieco dalej umieszczone zostały trzy konfigurowalne przyciski. Po drugiej stronie widoczna jest dioda LED. Charakterystyczną cechą urządzenia są również odznaczające się klawisze A i B, które dobrze współgrają z całością i z pewnością przydadzą się w momencie korzystania z emulatorów starszych konsol.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard Przełączniki Kailh Box Switch V2 White Ilość przycisków 87 Format TKL (80%) Podświetlenie - N-Key Rollover Tak Łączność Radiowa 2,4 GHz, Bluetooth LE Akumulator Litowo-jonowy, 2000 mAh Czas pracy 200 godzin Czas ładowania 4 godziny Wymiary Klawiatura - 376,6 x 169,6 x 46,8 mm / 1050 g

Dodatkowe przyciski - 160,2 x 74,6 x 32,3 / 270 g Obsługa systemów Windows 10 oraz 11, Android od wersji 9 Dodatkowe informacje Hot-swappable PCB Wersje kolorystyczne N Edition, Fami Edition Cena 99 dolarów + koszty przesyłki (23 dolary)

Wysyłka 20 września 2023 roku

Klawiaturę możemy podłączyć również przewodowo (USB typu C) do urządzeń z systemem Windows 10 lub 11. Z kolei łączność bezprzewodowa ma nam zapewnić do 200 godzin pracy, przy czasie ładowania ogniwa (2000 mAh) wynoszącym 4 godziny. Na pokładzie znajdziemy także 4 złącza mini-Jack 3,5 mm. Wraz ze sprzętem w zestawie otrzymujemy dwa sporej wielkości przyciski, które także możemy skonfigurować i to bez użycia dodatkowego oprogramowania. Całość prezentuje się nadzwyczaj dobrze i jedynym czynnikiem hamującym chęć zakupu, może być cena, która z kosztami przesyłki plasuje się na poziomie 500 zł. Nie jest to mała kwota, aczkolwiek ciężko przejść obok tego urządzenia z obojętnością. Sama wysyłka ma nastąpić dopiero 20 września 2023 roku, ponieważ mamy do czynienia z przedsprzedażą.

