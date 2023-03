G.SKILL KM250 RGB - nowa klawiatura mechaniczna typu 65% z możliwością płynnej wymiany przełączników

G.SKILL znany jest głównie z ekstremalnych modułów pamięci RAM dla komputerów, ale marka ta produkuje też akcesoria gamingowe. Więc jeżeli poszukujesz małej i dobrze wycenionej klawiatury mechanicznej głównie do grania w gry to dobrze trafiłeś, gdyż to właśnie ten tajwański producent wypuścił na rynek swój nowy produkt. Klawiatura G.SKILL KM250 RGB, posiada niezwykłą cechę, gdyż można w niej praktycznie do woli wymieniać switche na inne nawet podczas działania klawiatury.

G.SKILL KM250 RGB to klawiatura o rozmiarach 65%, posiadająca 67 klawiszy pokrytych wytrzymałymi nakładkami PBT oraz z możliwością wymiany przełączników nawet w trakcie działania klawiatury.

G.SKILL KM250 RGB to klawiatura mechaniczna mająca budowę typu 65%. Na wyposażeniu znajdziemy 67 klawiszy pokrytych wytrzymałymi na zużycie nakładkami PBT i napędzanymi przełącznikami typu Kailh Red. Ponadto producent dał nam możliwość wymiany przełączników nawet podczas pracy klawiatury. Dzięki temu mamy możliwość dosłownie przełączać się pomiędzy różnymi typami przełączników nawet podczas gry lub między poszczególnymi meczami. Jedynym wyszczególnieniem jest konieczność zachowania kompatybilności z 3-pinowym lub 5-pinowym złączem dla przełączników mechanicznych w klawiaturze.

Niestety na chwilę obecną producent nie podaje żadnych informacji kiedy i gdzie będziemy mogli zamówić wymienne switche do tego modelu. Klawiatura posiada również szerokość 32,7 cm oraz odłączany pleciony kabel USB do USB typu C do podłączenia z komputerem PC. Dodatkowo do naszej dyspozycji zostało oddane pokrętło głośności, pełne podświetlenie RGB i możliwość 2-stopniowego ustawienia nóżek klawiatury. Umożliwiając nam zatem regulację kąta nachylenia klawiatury. Produkt został wycenion na 55 dolarów, czyli 240 zł bez podatku VAT i jest dostępny na zamówienie do Polski w sklepie internetowym Amazon.

Źródło: G.SKILL, TechPowerUp