8BitDo Retro Mechanical Keyboard C64 Edition - nowa klawiatura mechaniczna, która wzoruje się na bestsellerowym Commodore 64

Firma 8BitDo zaprezentowała nową wersję klawiatury mechanicznej, dla której inspiracją tym razem był retro komputer Commodore 64. Urządzenie to swoją premierę miało w 1982 roku i z czasem stało się najlepiej sprzedającym się komputerem w historii. Nic więc dziwnego, że aktualnie tworzy się produkty, które mają go przypominać. Tytułowy wariant klawiatury oferuje nie tylko ciekawy wygląd, ale również przychodzi w zestawie z dodatkowymi akcesoriami.

Retro sprzęty wracają dziś do łask, o czym świadczą kolejne produkty, które się na nich wzorują. Marka 8BitDo postanowiła dodać jeszcze jedną wersję klawiatury mechanicznej, której styl wizualny nawiązuje do Commodore 64.

Jakiś czas temu omawiana firma wprowadziła do sprzedaży edycję, która miała przypominać konsolę Nintendo Entertainment System. Nadszedł czas na zaprezentowanie kolejnej wersji, która co prawda różni się pod względem wyglądu, natomiast jej konstrukcja oraz funkcjonalność pozostały bez zmian. Nadal możemy liczyć na przełączniki Kailh Box Switch V2 White, które można łatwo wymienić, a w klawiaturze niestety ponownie brakuje bloku numerycznego. Mamy jednak możliwość skorzystania z fizycznych pokręteł, a także programowalnych przycisków.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard C64 Edition Przełączniki Kailh Box Switch V2 White Liczba przycisków 87 Format TKL (80%) Podświetlenie - N-Key Rollover Tak Łączność Radiowa 2,4 GHz, Bluetooth LE Akumulator Litowo-jonowy, 2000 mAh Czas pracy 200 godzin Czas ładowania 4 godziny Wymiary Klawiatura - 376,6 x 169,6 x 46,8 mm / 1050 g

Dodatkowe przyciski - 160,2 x 74,6 x 32,3 / 270 g

Dodatkowy Joystick - 75 x 75 x 80 mm / 150 g Obsługa systemów Windows 10 oraz 11, Android od wersji 9 Dodatkowe informacje Programowalne przyciski, Hot-swappable PCB Wysyłka 28 września 2024 roku Cena 109,99 dolarów (440 zł)

Na dodatek urządzenie podłączymy do innych poprzez łączność radiową, Bluetooth lub przewód USB typu C. Przewidywany czas pracy bezprzewodowej to aż 200 godzin. W zestawie otrzymamy dwa sporej wielkości przyciski (tak jak poprzednio) oraz nowy joystick, który nazwano Super Stick (podłączane do gniazd Audio-Jack 3,5 mm, których znalazły się w konstrukcji aż cztery). Warto wspomnieć, że klawisze to tworzywo ABS, z kolei nadruk wykonano techniką Double-shot (dużo lepsza trwałość - w tym odporność na ścieranie). Zła wiadomość jest taka, że wysyłka planowana jest dopiero na wrzesień 2024 roku, a przedsprzedaż ruszy pod koniec maja. Cenę z dodatkami ustalono na 109,99 dolarów. Oferta dostępna jest pod tym adresem.

