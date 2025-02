8BitDo Retro 108 Mechanical Keyboard. Nowa seria klawiatur mechanicznych nareszcie w pełnym rozmiarze

Firma 8BitDo specjalizuje się w tworzeniu akcesoriów dla konsol i komputerów, które swoim wyglądem przypominają urządzenia sprzed lat. Wśród tych retro sprzętów znajdziemy zarówno kontrolery do gier, jak i całkiem popularną serię klawiatur mechanicznych. Ta ostatnia oferowała modele nawiązujące do konsoli NES, komputera Commodore 64, czy też linii klawiatur o nazwie M (od IBM). Natomiast brakowało im jednego: bloku numerycznego. Ten właśnie zawitał do nowej rodziny.

Wszyscy, którzy wzbraniali się przed zakupem klawiatur mechanicznych od 8BitDo, które wyglądem nawiązywały do retro urządzeń, właśnie stracili wymówkę. Do oferty trafiły modele z wyczekiwanym blokiem numerycznym.

Pod względem samej specyfikacji nowe modele klawiatur z serii 8BitDo Retro 108 Mechanical Keyboard nie różnią się zbytnio, a zasadniczo to wcale od dotychczasowych wariantów, które zostały pozbawione bloku numerycznego. Ponownie mamy do dyspozycji system Hot Swap, więc łatwo wymienimy przełączniki Kailh Box White V2 na inne. Nakładki wykonano z materiału o nazwie PBT, który jest wytrzymalszy od ABS (ten jest dostępny tylko w wersji C64) - nie musimy się aż tak obawiać o ścieranie się nadruków. Ponownie możemy połączyć klawiaturę z innymi sprzętami przy pomocy modułu Bluetooth, łączności radiowej lub złącza USB typu C.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard 8BitDo Retro 108 Mechanical Keyboard Przełączniki Kailh Box White V2 Ilość przycisków 87 108 Hot Swap Tak Nasadki Double-Shot ABS (C64), PBT (Fami, N, M) PBT (Fami, N) Podświetlenie Brak N-Key Rollover Tak Łączność Radiowa 2,4 GHz, Bluetooth LE, Port USB typu C Akumulator 2000 mAh Czas pracy 200 godzin Czas ładowania 4 godziny Wymiary i waga Klawiatura - 376,6 x 169,6 x 46,8 mm / 1050 g

Dodatkowe przyciski - 160,2 x 74,6 x 32,3 / 270 g Klawiatura: 458,7 x 169,7 x 47,8 mm / 1350 g

Dodatkowe przyciski - 160,2 x 74,6 x 32,3 / 270 g Obsługa systemów Windows 10+, Android 9+ Dodatkowe informacje 4 x Jack 3,5 mm, Odpinany przewód USB Wysyłka Od razu 6 grudnia 2024 roku Cena 89,99 dolarów + podatki i wysyłka 119,99 dolarów + podatki i wysyłka

Nie zabrakło czterech gniazd Jack 3,5 mm, które są kompatybilne z dwoma dużymi przyciskami (te otrzymujemy w zestawie i możemy je dowolnie zaprogramować) i innymi akcesoriami. Czas pracy na akumulatorze o pojemności 2000 mAh również można zaliczyć na plus, gdyż używając codziennie klawiatury przez wiele godzin, będziemy ją ładować co kilka tygodni (dioda zasygnalizuje nam, kiedy ogniwo będzie bliskie rozładowania). Aktualnie dostępne są dwie edycje, które przedstawiono na grafikach w tym materiale. Pozostałe zapewne dołączą do tej rodziny z czasem. Zakupu możemy dokonać na oficjalnej stronie producenta, ale jest duża szansa, że nowości trafią również do polskich sklepów.

Źródło: 8BitDo