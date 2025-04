Rodzina myszek Endorfy LIV powiększyła się o nowe modele. Bardzo lekkie konstrukcje, dwa rodzaje sensorów i dodatki w zestawie

Do oferty marki Endorfy trafiło kilka nowych myszek z serii LIV. Do tej pory na rynku obecny był już czarny wariant LIV Plus Wireless, natomiast teraz dołączyła do niego biała wersja kolorystyczna, a także tańsze wersje z innym sensorem. Wszystkie modele korzystają jednak z tej samej, lekkiej konstrukcji. Do tego będziemy mogli wybrać zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe warianty. Przyjrzyjmy się więc bliżej wszystkim nowościom od wspomnianej polskiej marki.

Marka Endorfy wprowadziła nowe warianty myszek komputerowych, które wchodzą w skład serii LIV. Mowa o przewodowych i bezprzewodowych modelach, które są oferowane w dwóch kolorach: czarnym i białym.



Endorfy LIV Wireless Onyx White

Jak łatwo zauważyć w poniższej tabeli, pierwsze cztery modele nie różnią się zasadniczo od siebie poza tym, że dwie myszki są przewodowe, a następne dwie bezprzewodowe (konkretniej oferują nam połączenie radiowe, Bluetooth, a także poprzez odłączany przewód USB typu C do USB typu A). Te nowości od Endorfy z serii LIV wyposażono w sensor PixArt PAW3311, którego maksymalna czułość wynosi 12 tys. DPI. Na ich pokładzie znalazły się też przełączniki Kailh GM 4.0, które mają nam zapewnić żywotność na poziomie 60 mln kliknięć. Nie zabrakło podświetlenia ARGB, a także dodatkowych ślizgaczy oraz samoprzylepnych gripów w zestawie.

Endorfy LIV Endorfy LIV Onyx White Endorfy LIV Wireless Endorfy LIV Wireless Onyx White Endorfy LIV Plus Wireless Onyx White Typ myszy Przewodowa Bezprzewodowa Sensor PixArt PAW3311 (optyczny) PixArt PAW3395 (optyczny) Maksymalna szybkość śledzenia 7,62 m/s 16,51 m/s Maksymalna czułość 12 000 DPI 26 000 DPI Standardowe profile 400, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 DPI Mikroprzełączniki Kailh GM 4.0 Kailh GM 8.0 Żywotność 60 mln kliknięć 80 mln kliknięć Łączność USB typu A 2,4 GHz, Bluetooth, USB typu C Czas pracy Nie dotyczy Do 160 godzin Długość przewodu 1,8 m Podświetlenie ARGB Ślizgacze PTFE Kompatybilność Windows, Linux, macOS Windows, Linux, macOS, PlayStation, Xbox, Switch, Android, iOS, Smart TV Kolor Czarny Biały Czarny Biały Wymiary 126 × 65,7 × 39,3 mm Waga 54 g 58 g 69 g Gwarancja 24 miesiące Dodatkowe informacje Brak Stacja dokująca Co w zestawie? Dodatkowe ślizgacze, naklejka, samoprzylepne gripy, instrukcja Odbiornik, odłączany przewód USB, dodatkowe ślizgacze, naklejka, samoprzylepne gripy, instrukcja Cena 149 zł 219 zł 399 zł

Inaczej jest w przypadku modelu Endorfy LIV Plus Wireless Onyx White, gdyż do tej pory była już obecna napomknięta czarna wersja kolorystyczna i wygląda na to, że oprócz koloru nic więcej się nie zmieniło. Przed zakupem możemy więc zapoznać się z opiniami w Internecie, które w większości są pozytywne, acz część osób zgłaszała skrzypienie lewego przycisku po krótkim czasie. Odsłony "Plus" wyróżniają się obecnością stacji dokującej, sensorem PixArt PAW3395, a także wytrzymalszymi przełącznikami Kailh GM 8.0. Cena jest co prawda o wiele wyższa od poprzedników, natomiast z opinii pochodzących z czarnej wersji można się dowiedzieć, że myszkę z tej podserii można było nabyć nawet za 225 zł (Ceneo wskazuje na 224,50 zł w listopadzie 2024 roku, choć więcej taka promocja się nie powtórzyła). Każdą z nowych myszek od Endorfy możemy kupić w wielu polskich sklepach internetowych.



Endorfy LIV



Endorfy LIV Plus Onyx White

Samoprzylepne gripy znajdują się w zestawie - można z nich skorzystać w razie potrzeby.

Źródło: Notebookcheck, Endorfy, Ceneo, Media Expert, x-kom