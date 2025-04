Razer Pro Click V2 Vertical Edition - pierwsza pionowa myszka w historii marki debiutuje wraz z tańszym bratem

Marka Razer wprowadziła do sprzedaży nowe myszki bezprzewodowe, które tym razem skupiają się bardziej na ergonomii. Klasyczna konstrukcja ma zapewnić lepszy chwyt, natomiast tytułowa pierwsza pionowa myszka oferuje uchwyt pod naturalnym kątem 71,7º. Zarazem spotkamy się z bardzo przyzwoitym sensorem, programowalnymi przyciskami, konfigurowalnym podświetleniem RGB, a także szybkim dostępem do popularnych usług z segmentu AI, takich jak ChatGPT.

Nowe myszki od firmy Razer z serii Pro Click V2 trafiły do sprzedaży. Możemy liczyć na ergonomiczne konstrukcje oferujące podświetlenie RGB, a ponadto programowalne przyciski. Nie zabrakło dobrego optycznego sensora.



Razer Pro Click V2 Vertical Edition

Nowości różnią się między sobą dość nieznacznie, co dobrze uwidacznia poniższa tabela. Obie korzystają z sensora Razer Focus Pro, który zapewnia bardzo wysokie maksymalne DPI i jest przystosowany do pracy nawet na szklanej powierzchni. Myszki mogą łączyć się z innymi sprzętami zarówno bezprzewodowo, jak i poprzez port USB typu C. Dłuższe naciśnięcie pokrętła umożliwi nam dostęp do funkcji AI Prompt Master, która z kolei uruchamia panel z szybkim dostępem do różnych opcji w usługach ChatGPT i Microsoft Copilot (więcej o niej dowiemy się TUTAJ). "Scroll" może działać w dwóch trybach (płynnym i punktowym), natomiast tylko w klasycznej odsłonie, czyli Razer Pro Click V2.

Razer Pro Click V2 Vertical Edition Razer Pro Click V2 Łączność Ryzer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)

Bluetooth (do 3 urządzeń)

USB typu C Czas pracy Do 6 miesięcy Do 3,5 miesięcy Podświetlenie RGB, 18 stref RGB, 14 stref Sensor Razer Focus Pro Czułość 30 000 DPI Szybkość Maksymalnie 550 IPS Akceleracja Maksymalnie 40 G Programowalne przyciski 8 9 Tryby pokrętła 1 2 Przełączniki Mechaniczne Żywotność 60 mln kliknięć Profile 1 Ślizgacze PTFE Przewód 1,2 m Wymiary 111 x 88 x 79 mm 126 x 80 x 46 mm Waga 150 g Ok. 110 g Cena 129,99 euro 109,99 euro



Razer Pro Click V2

Podświetlenie Razer Chroma RGB będziemy mogli skonfigurować po swojemu, choć więcej stref otrzymamy w edycji pionowej. Ta ma również zapewnić o wiele dłuższy czas pracy od tańszego przedstawiciela omawianej serii. Wszystko mają dopełniać wytrzymałe przełączniki mechaniczne, a także ślizgacze wykonane w całości z materiału PTFE. Jeżeli jesteśmy zainteresowani zakupem któregoś modelu, to warto udać się na oficjalną stronę producenta, a przed tym zapoznać się z dostępnymi recenzjami na temat tych bezprzewodowych myszek. Przesyłka jest przez pewien czas darmowa w Europie, choć Razer nie sprecyzował, o jakim dokładniej okresie mowa.

Źródło: TechPowerUp, Razer