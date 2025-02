Genesis Neon 613 - Nadchodzi następca niedrogich słuchawek gamingowych Genesis Neon 600

Genesis to polska marka gamingowa, której produkty możemy kupić już od 2011 roku. Choć zazwyczaj kojarzymy ją z budżetowym sprzętem dla graczy, to jednak nie można odmówić jej całkiem dobrego wykonania produktów i dobrego stosunku ceny do jakości. Już za niedługo na rynku zawita następca modelu Neon 600, zatem mowa tutaj o nadchodzących słuchawkach dla graczy Neon 613, które to mają przynieść kilka mniejszych usprawnień i redukcje podświetlenia RGB.

Genesis Neon 613 to nowe słuchawki wokółuszne, mające posiadać wygodny pałąk i pady z ekoskóry oraz mają charakteryzować się subtelniejszym podświetleniem RGB niż poprzednik. Mówimy tutaj o pierścieniu wokół nausznika zamiast panelu z LED-ami. Produkt został wyposażony w pokrętło regulacji głośności z tyłu lewej słuchawki i dedykowany kontroler z funkcją wyciszania mikrofonu i wyłączania podświetlenia. Sam przewód mierzy 2,2 m długości, a w zestawie otrzymujemy rozdzielacz mini-jack, choć mamy tu również możliwość podpięcia słuchawek poprzez USB typu A. Warto zauważyć, że podświetlenie RGB działać będzie jedynie w momencie gdy wykorzystamy USB, gdyż podpięcie przez jack nie zapewnia zasilania.

Za dźwięk odpowiadają dwa przetworniki 50 mm, cechujące się pasmem przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 KHz i impedancji 32 Ohm. Mikrofon pojemnościowy słuchawek jest zainstalowany na stałe i cechuje się przenoszeniem dźwięku od 10 Hz do 10 KHz. Dodatkowo krótki i elastyczny wysięgnik wyposażony został w czerwoną diodę, sygnalizującą wyciszenie mikrofonu. Model Genesis Neon 613 za niedługo powinien trafić do sklepów w czarnym i białym wariancie kolorystycznym, a jego rekomendowana cena detaliczna ma wynosić 149 zł z VAT.

Źródło: Genesis