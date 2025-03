GeForce RTX 4060 Ti z chłodzeniem pasywnym może nadawać się do grania, choć nie będzie tak wydajny jak standardowy RTX 4060 Ti

Gamingowe karty graficzne z biegiem lat wymagają coraz więcej energii elektrycznej do poprawnego działania, a to oznacza, że coraz trudniej kupić model z pasywnym chłodzeniem (czyli bez wentylatorów). Nie oznacza to jednak, że takie jednostki nie mają już racji bytu. Pewien entuzjasta, użytkownik forum Reddit znany pod niezbyt dźwięcznym nickiem a0910115172, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i wziął na warsztat kartę GeForce RTX 4060 Ti.

Odpowiednio dostrojony GeForce RTX 4060 Ti chłodzony samym radiatorem może okazać się nawet dwa razy wydajniejszy od popularnego RTX-a 3050 KalmX od firmy Palit.

Mowa tutaj konkretnie o modelu ASUS TUF GeForce RTX 4060 Ti. Dlaczego wybór padł właśnie na ten wariant? Jak się okazuje, oferuje on jeden z największych radiatorów dla tego GPU. Ma bowiem niecałe 30 cm długości, zajmuje dwa sloty grubości i wyposażono go w cztery rurki cieplne. Przy okazji autor wyjaśnił, że GeForce RTX 4070 nie sprawdziłby się w tym eksperymencie, a to z powodu minimalnego napięcia ograniczonego do 910 mV. W przypadku RTX-a 4060 Ti (a także RTX-a 4060) wartość ta może wynosić 860 mV, a to umożliwia skuteczne i efektywne ograniczenie mocy obliczeniowej karty graficznej.

ASUS TUF GeForce RTX 4060 Ti wyposażony w sam radiator najpierw został przetestowany z taktowaniem rdzenia 1200 MHz i z zegarem pamięci 5001 MHz. Jak się okazało, tak skonfigurowany układ działał bardzo stabilnie. Temperatura GPU pod obciążeniem osiągnęła prawie 90°C, a temperatura hotspotu - 102°C. Problemem okazała się jednak niska wydajność. W teście 3DMark Time Spy udało się jej uzyskać tylko 6621 pkt, a zatem okazała się właściwie dwa razy wolniejsza od standardowych modeli GeForce RTX 4060 Ti, które notują ok. 13500 pkt.

Na szczęście jednak dało się wyciągnąć jeszcze więcej. Po zastosowaniu grafitowych podkładek termicznych i zwiększeniu taktowania rdzenia do 1800 MHz wynik w Time Spy wzrósł do 8588 pkt. GPU ponownie osiągnął 90°C, a hotspot rozgrzał się do 103°C. Jak twierdzi autor zmodyfikowanego RTX-a 4060 Ti, taki układ z pewnością mógłby nadawać się grania w mniej wymagające tytuły. Warto też dodać, że byłby znacznie lepszą propozycją od popularnego, pasywnie chłodzonego GeForce'a RTX 3050 KalmX od Palita, który w tym samym teście Time Spy osiąga tylko ok. 4850 pkt. Pełną historię znajdziecie w wątku na Reddicie pod tym linkiem.

Źródło: Reddit (a0910115172), Tom's Hardware