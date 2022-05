Gears of War Collection - kiedy oczekiwać zapowiedzi odświeżonego pakietu popularnych gier akcji?

Konsole Xbox Series X i Series S to dopracowane i całkiem dobrze sprzedające się konsole, które przede wszystkim gwarantują bardzo tanie granie. Problemem są jednak tzw. hity sprzedażowe, czyli gry na wyłączność, które mogłyby przyciągnąć nowych graczy. Jak wiemy, takimi tytułami mogły być Starfield, STALKER 2 czy Redfall, jednak wszystkie te produkcje raczej nie ukażą się w tym roku. Posiadacze konsol Microsoftu muszą więc uzbroić się w cierpliwość lub liczyć, że podczas czerwcowej konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase pojawi się kilka niespodzianek. Jak się okazuje, jedną z nich może być odświeżony pakiet Gears of War Collection. Pytanie tylko, czy właśnie na to czekają gracze?

Możliwe, że odświeżone odsłony Gears of War zostaną przeniesione na silnik Unreal Engine 5, jednak jest to tylko hipoteza. Inna sprawa, że wydanie zwykłych remasterów byłoby strzałem w stopę, zwłaszcza, że ledwie kilka lat temu wydany został pierwszy Gears of War w wersji Ultimate Edition.

Pierwsze plotki o nowym pakiecie gier tworzonym na wzór Halo: The Master Chief Collection pojawiły się już w styczniu bieżącego roku. Już wtedy wydawało się jasne, że obok Halo to właśnie Gears of War jest najbardziej rozpoznawalną serią gier od Microsoftu (trudno wyobrazić sobie zbiorcze wydanie gier Forza czy Fable), dlatego nie dziwi nas, że temat wraca do nas jak bumerang. Niejaki Shpeshal_Nick, współzałożyciel serwisu XboxEra donosi teraz, że zapowiedź nowej, odświeżonej kolekcji gier nastąpi już w tym roku, "być może podczas E3".

Jak wiemy, wspomniane targi zostały w tym roku odwołane, jednak już 12 czerwca ma się odbyć konferencja Xbox & Bethesda Games Showcase. Nie ulega wątpliwości, że będzie ona stanowić idealną okazję do tego typu zapowiedzi. Nie wiemy jednak, czego spodziewać się po nowej kolekcji (The Marcus Fenix Collection?). Faktem jest, że studio The Coalition odpowiedzialne za ostatnie odsłony Gears of War skupia się teraz na tworzeniu produkcji opartych na silniku Unreal Engine 5. Możliwe więc, że odświeżone odsłony zostaną przeniesione na nowy silnik, jednak jest to tylko hipoteza. Inna sprawa, że wydanie zwykłych remasterów byłoby strzałem w stopę, zwłaszcza, że ledwie kilka lat temu wydany został Gears of War w wersji Ultimate Edition.

Źródło: Pure Xbox