GameSir T7 - nowy kontroler do konsol Xbox One oraz Series, a także do PC. Czujniki z efektem Halla i całkiem dobra cena

Słynąca z całkiem tanich i dobrze wyposażonych kontrolerów do gier marka GameSir wprowadziła właśnie do swojej oferty kolejny model. Tym razem nowość korzysta jedynie z przewodowego połączenia, natomiast może się pochwalić oficjalnym certyfikatem, który pozwala jej działać z kilkoma konsolami od Microsoftu. Oczywiście nie zabraknie także wsparcia dla pecetów z Windowsem. Na pokładzie z kolei znajdziemy wytrzymałe gałki analogowe i gniazdo Audio-Jack 3,5 mm.

Marka GameSir zaprezentowała nowy kontroler do gier o oznaczeniu T7, który wyróżnia się wytrzymałymi gałkami analogowymi, oficjalnym wsparciem dla konsol od Microsoftu, a także całkiem przyzwoitą ceną.

Nowy kontroler od GameSir także tym razem nieco wyróżnia się swoim wyglądem, ponieważ do oferty trafiła kremowa wersja z pomarańczowymi akcentami oraz odsłony z przezroczystą obudową. Jak już wspomniano, możemy się spodziewać wsparcia dla komputerów z systemem Windows 10 i 11, a także konsol z serii Xbox One oraz Series. Na pokładzie zabrakło podświetlenia RGB, natomiast możemy liczyć na gałki analogowe oraz przyciski spustowe oparte o czujniki z efektem Halla, co pozwoli wydłużyć ich żywotność. Te drugie można skonfigurować do gier wyścigowych lub FPS.

GameSir T7 Obsługiwane platformy PC (Windows 10, 11), Xbox One, Xbox Series Typ kontrolera Przewodowy Gałki analogowe Oparte o czujniki z efektem Halla Przyciski spustowe Przyciski ABXY Membrana Żyroskop Tak Złącza USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm Długość przewodu 3 m Silniki wibracyjne 4 Wymiary i waga 152 x 103 x 64 mm / 200 g Cena producenta 191 zł Najniższa cena 130 zł (z kodem NNNDYGDFG)

System wibracji powinien zapewnić dobre doznania z uwagi na obecność czterech silniczków — po jednym w każdym uchwycie i pod przyciskami spustowymi. Sam przewód z pewnością dla większości osób okaże się wystarczająco długi, a przy tym można go odłączyć. Powierzchnia uchwytów ma specjalną teksturę, co powinno pozytywnie wpłynąć na odczucia podczas gry. Pośrodku znajdziemy przycisk, który pozwoli szybko wyciszyć mikrofon. Aktualna cena na stronie producenta wynosi 191 zł, natomiast bez problemu nabędziemy omawianą nowość za ok. 130 zł — wystarczy udać się pod ten adres i skorzystać z kodu z powyższej tabeli.

Źródło: GameSir