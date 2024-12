EasySMX X20 - kontroler do gier, który jest kompatybilny z PC, smartfonami i Nintendo Switch. Dobra cena i możliwości

Do sprzedaży trafił nowy kontroler do gier od chińskiej marki EasySMX. Nowość wyróżnia się wsparciem dla wielu platform i w swojej cenie ma naprawdę sporo do zaoferowania. Mowa o regulowanych przyciskach spustowych, gałkach analogowych, które powinny wytrzymać bardzo długi czas, podświetleniu RGB, czy też mechanicznych przyciskach ABXY. Nie zabrakło konfigurowalnych przycisków z tyłu konstrukcji, jak również możliwości dostosowania siły wibracji.

Na rynku pojawił się całkiem ciekawy model kontrolera do gier, który w dość przyzwoitej cenie oferuje gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, programowalne przyciski, a także obsługę szerokiej gamy urządzeń.

EasySMX X20 jest kompatybilny zarówno z komputerami z systemem Windows, jak i mobilnymi platformami, a nawet z segmentem Smart TV i Nintendo Switch. Kontroler może łączyć się z innymi sprzętami dzięki odpinanemu przewodowi USB typu C, a także zupełnie bezprzewodowo - tu można skorzystać z łączności radiowej lub Bluetooth. Nie zabrakło podświetlenia RGB, które ma 3 predefiniowane tryby. Przyciski spustowe, tak jak gałki analogowe, są oparte o czujniki z efektem Halla, jednak można dodatkowo ustawić ich zakres, co będzie przydatne w wielu produkcjach. Mamy do czynienia z mechanicznymi przyciskami ABXY oraz padem kierunkowym.

EasySMX X20 Obsługiwane platformy PC (Windows 7-11), Android, iOS, Nintendo Switch, Steam Deck, Smart TV Typ kontrolera Przewodowy / Bezprzewodowy Podświetlenie Tak, RGB (3 tryby) Łączność Radiowa (odbiornik), Bluetooth Częstotliwość odpytywania 1000 Hz (przewodowo) Gałki analogowe Oparte o czujniki z efektem Halla Przyciski ABXY Mechaniczne Żyroskop Tak Złącza USB typu C Silniki wibracyjne 2 (w uchwytach) Akumulator 1000 mAh Wymiary i waga 153 x 102 x 56 mm / 225,8 g Cena 239 zł

Warto wspomnieć o wbudowanym żyroskopie, z którego będziemy mogli skorzystać na większości obsługiwanych urządzeń. Na pokładzie znalazły się cztery programowalne przyciski, a moc wibracji, za którą odpowiedzą dwa silniczki w uchwytach, będziemy mogli ustawić pod siebie (5 dostępnych poziomów). Wbudowany akumulator to z kolei ogniwo o pojemności 1000 mAh, natomiast producent nie podał, jakich wyników możemy tu oczekiwać. Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to musimy się udać pod ten adres. Cena wynosi 239 zł, a więc nie jest wygórowana, jak na otrzymywane możliwości.

Źródło: EasySMX