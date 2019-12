Rok 2019 bardzo dobry dla VR. Sprzedaż sprzętu znacznie wzrosła

Pomimo sporej dozy złorzeczenia i odcinania się na przykład przez Xbox od wirtualnej rzeczywistości, rynek Virtual Reality ma się naprawdę dobrze. Zresztą niedawno, tuż po ogłoszeniu Half-Life: Alyx, dało się zaobserwować wzmożone zainteresowanie goglami VR, a niektóre z nich, w tym Valve Index, przez jakiś czas wyprzedały się w USA i w Kanadzie. Jak dokładnie ma się sprzedaż akcesoriów wirtualnej rzeczywistości, sprawdziła należąca do Nielsena firma analityczna SuperData, specjalizująca się w rynkach gier wideo. Wyniki za rok 2019 dla tego typu sprzętu są wyjątkowo optymistyczne ze znacznym wzrostem sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wbrew wielu negatywnym głosom, jakie padają w stronę VR, rynek wirtualnej rzeczywistości ma się bardzo dobrze i wiele wskazuje na to, że dobra passa będzie trwała również w 2020 r.

Według skompilowanego przez SuperData XR Dimensions raportu wpływy ze sprzedaży osprzętu do VR z końcem roku 2019 przekroczą 2,1 miliarda dolarów. Dla porównania, w 2018 wartość ta wynosiła 1,6 miliarda. Jest to więc wzrost o 31% rok do roku. Przyczynę tego pozytywnego rozwoju wydarzeń SuperData upatruje w niezwykle szybkim rozpowszechnieniu się Oculus Questa jako samodzielnego zestawu VR (w dość niskiej cenie 399 dolarów). Urządzenie to okazało się też hitem sezonu świątecznego i jest obecnie wyprzedane w większości dużych elektromarketów i hipermarketów w USA, przez co niektórzy sprzedawcy żądają teraz nawet 157% sugerowanej ceny detalicznej.

Jeśli chodzi o największy rynek VR, nikogo nie powinno zaskoczyć, że są to Stany Zjednoczone (35% udziału w hardware oraz 37% w sprzedaży gier i software'u). Wydaje się, że dobra passa VR będzie trwała w najlepsze, niesiona przez sprzedaż Oculus Questa, a następnie przez premierę Half-Life: Alyx w marcu 2020 roku. SuperData szacuje, że w 2020 rynki VR, Augmented Reality (AR) i Mixed Reality (MR) będą łącznie warte 8,5 miliarda dolarów. Interesujących urządzeń VR, jak ostatnio testowanych przez nas gogli Pimax 5K, nie brakuje. Wszyscy jednak czekamy na świetne gry, które przypieczętują status VR jako pełnoprawnego medium rozrywki.

Źródło: SuperData