Funkcje z YouTube Premium trafiają do szerszej gamy urządzeń. Subskrybenci skorzystają z nich na Androidzie, iOS, czy też Smart TV

Z platformy YouTube codziennie korzysta spora część ludzi z całego świata. Niektórzy decydują się na wykupienie subskrypcji YouTube Premium, która umożliwia oglądanie materiałów wideo bez żadnych reklam. Jednak oprócz tego aspektu, oferuje ona dodatkowe korzyści dla abonentów. Niektóre z takich funkcji były do tej pory dostępne na ograniczonej liczbie systemów. Właśnie się to zmieniło, gdyż Google ogłosiło, że najnowsze opcje Premium wkraczają na kolejne platformy.

Google poinformowało, że nowsza funkcjonalność planu YouTube Premium rozszerza się na kolejne platformy. Opcje związane są z lepszą jakością audio, przewijaniem, wskoczeniem do kluczowego fragmentu wideo i "Shortami".



Autor: Alexander Shatov/Unsplash

Jak już wspomniano, subskrypcja YouTube Premium daje więcej korzyści niż tylko brak reklam. W ich skład wchodzi np. lepsza jakość audio. Wcześniej omawiana jakość była dostępna w aplikacji YouTube Music oraz w formie eksperymentalnej na platformie YouTube, a teraz zawitała na Androida i iOS, choć spotkamy się z nią w tylko oficjalnych klipach muzycznych lub tych premium, a także w utworach audio* (ang. Art Tracks). Od teraz mając napomkniętą subskrypcję można także w pełni korzystać z opcji przyspieszenia wideo (z dokładnością do 0,05; max. 4x) na Androidzie, iOS i w przeglądarce internetowej (do tej pory w pierwszych dwóch przypadkach była taka możliwość, ale wyłącznie przez funkcje eksperymentalne dostępne na youtube.com/new).

*Utwór audio to wersja ścieżki audio z albumu wygenerowana automatycznie przez YouTube. Składa się on z nagrania dźwiękowego i okładki albumu (Źródło: Google).



Autor: Michael Maasen/Unsplash

Ponadto możliwość przesunięcia wideo do kluczowego momentu trafiła do segmentu Smart TV, a także na "gamingowego konsole". Zarazem krótkie pionowe filmiki (YouTube Shorts), które są polecane na podstawie naszej historii oglądania, będą mogły być teraz pobierane automatycznie również na systemie iOS (Smart Downloads) - pozwoli to na oglądanie ich zupełnie offline (krótkie omówienie od 00:31 w poniższym wideo). Do tego na iOS można już oglądać "Shorty" w trybie Picture-in-Picture (obraz w obrazie), a więc w mniejszym okienku podczas robienia czegoś innego na swoim smartfonie. Z oficjalną wiadomością od Google możemy się zapoznać TUTAJ.

Źródła: Google via Engadget, Ikona: Ruslan Babkin/Flaticon, Grafika mobilna: Javier Miranda/Unsplash