EA zostaje sprzedane. Dotychczasowe pogłoski się potwierdzają, wielkie pieniądze na stole

Szymon Góraj | 29-09-2025 15:10 |

EA zostaje sprzedane. Dotychczasowe pogłoski się potwierdzają, wielkie pieniądze na stoleElectronic Arts to jedna z najbardziej wpływowych firm we współczesnej branży. Opinie o niej są różne, wiele projektów w ostatnich latach poddanych mocnej krytyce, nie wspominając o kontrowersjach związanych z modelem biznesowym. Niemniej praktycznie co rok z ich stajni wychodzą wielkie tytuły, a my powoli szykujemy się do premiery Battlefield 6 od DICE. Tymczasem od niedawna krążące po sieci plotki się potwierdzają i EA zostanie sprzedane.

EA zostaje sprzedane w ramach transakcji opiewającej na 55 miliardów dolarów i teraz będzie funkcjonowało jako spółka prywatna.

EA zostaje sprzedane. Dotychczasowe pogłoski się potwierdzają, wielkie pieniądze na stole [1]

Spersonalizowane reklamy w płatnych grach? Electronic Arts już nad tym pracuje. Nadchodzi nowa era w branży gier

Informacja ta krążyła po sieci już od ubiegłego tygodnia, ale wygląda na to, że wreszcie sprawy się wyjaśniają. 55-miliardowa transakcja sprawia, że Electronic Arts zostanie przejęte przez grupę inwestorów składającą się z Public Investment Found (PIF) Arabii Saudyjskiej, Silver Lake oraz Affinity Partners Jareda Kushnera. Akcjonariusze EA otrzymają za to 210 dolarów za akcję, co stanowi 25% wzrost w porównaniu z kwotą oszacowaną przed transakcją. Umowa wejdzie w życie w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027. Siedziba w kalifornijskim Redwood City zostanie zachowana, a samo EA - wycofane z giełdy, funkcjonując już jako spółka prywatna.

EA zostaje sprzedane. Dotychczasowe pogłoski się potwierdzają, wielkie pieniądze na stole [2]

Electronic Arts wykorzysta AI, aby nakłonić graczy do wydawania pieniędzy. Technologia już pomaga w tworzeniu serii EA Sports FC

Co więcej, Andrew Wilson, dotychczasowy CEO Electronic Arts, pozostanie na swoim stanowisku. Sternik firmy stwierdził w swoim oświadczeniu, że transakcja jest "momentem uznania" dla pracy "pełnych pasji pracowników" EA. Nowi partnerzy mają zaś zapewnić rozwój na skalę globalną, aby studio "kontynuowało przesuwanie granic przemysłu, sportów i technologii, uwalnianie potencjału". Dla PIF ma to być kolejny krok w ramach przeprowadzanej przez nich strategii mającej na celu lepsze pozycjonowanie się na rynku gamingowym i e-sportowym. Pozostałe firmy podkreślają zaś wielki potencjał rozwoju Electronic Arts. 

EA zostaje sprzedane. Dotychczasowe pogłoski się potwierdzają, wielkie pieniądze na stole [3]

Źródło: Insider Gaming, The Hollywood Reporter
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
