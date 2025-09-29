Zgłoś błąd
Start Aktualności Cyberbezpieczeństwo

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 na celowniku hakerów. Zagrożenia obejmują fałszywe bilety, streaming i towary

Maciej Lewczuk | 29-09-2025 14:00 |

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 na celowniku hakerów. Zagrożenia obejmują fałszywe bilety, streaming i towaryWielkie wydarzenia sportowe, takie jak zbliżający się Mundial 2026, przyciągają uwagę milionów fanów z całego globu. Niestety, w parze z rosnącym entuzjazmem idzie także wzmożona aktywność cyberprzestępców. Grupy hakerskie już teraz rozpoczynają przygotowania do operacji, które mają na celu wykorzystanie nieostrożności i emocji kibiców. Tworzona przez nich infrastruktura do oszustw staje się coraz bardziej zaawansowana.

Cyberprzestępcy już teraz rejestrują fałszywe domeny i przygotowują kampanie phishingowe, aby wykorzystać entuzjazm kibiców przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej 2026.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 na celowniku hakerów. Zagrożenia obejmują fałszywe bilety, streaming i towary [1]

Miliony routerów i switchy Cisco zagrożonych przez aktywnie wykorzystywaną lukę zero-day CVE-2025-20352 w protokole SNMP

Zbliżające się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie, stały się celem cyberprzestępców na długo przed pierwszym gwizdkiem. Z raportu firmy Check Point Research wynika, że hakerzy już teraz budują zaawansowaną infrastrukturę do przeprowadzania oszustw. Analitycy zidentyfikowali ponad 4300 nowo zarejestrowanych domen internetowych, które w swojej nazwie zawierają słowa kluczowe takie jak "FIFA" czy "World Cup".

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 na celowniku hakerów. Zagrożenia obejmują fałszywe bilety, streaming i towary [2]

Hakerzy mogą zainfekować płyty główne serwerów Supermicro nieusuwalnymi wirusami poprzez luki w kontrolerach BMC

Strony te mają posłużyć do dystrybucji złośliwego oprogramowania oraz kampanii phishingowych, których celem jest kradzież danych osobowych i finansowych kibiców. Główne metody oszustw będą koncentrować się na trzech obszarach: sprzedaży fałszywych biletów, oferowaniu nielegalnych transmisji meczów oraz dystrybucji podrobionych towarów. Podobne schematy działania obserwowano przy okazji poprzednich wielkich imprez sportowych.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 na celowniku hakerów. Zagrożenia obejmują fałszywe bilety, streaming i towary [3]

US Secret Service neutralizuje zagrożenie telekomunikacyjne. 100 000 kart SIM mogło sparaliżować sieć komórkową w Nowym Jorku

Przestępcy nie ograniczają się jedynie do prostych stron internetowych. Wykorzystują technikę starzenia domen, rejestrując adresy z wyprzedzeniem, aby zyskały one na wiarygodności w oczach algorytmów wyszukiwarek. Co więcej, zaobserwowano już przygotowania botnetów, które mają na celu zautomatyzowane wykupywanie biletów z oficjalnych kanałów dystrybucji, aby następnie odsprzedawać je po zawyżonych cenach na czarnym rynku. Takie działania nie tylko uderzają w portfele kibiców, ale mogą również zakłócać działanie oficjalnych systemów biletowych.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 na celowniku hakerów. Zagrożenia obejmują fałszywe bilety, streaming i towary [4]

Miliony kierowców Jeep, Dodge i Chrysler mają powody do obaw. Hakerzy ShinyHunters znów uderzyli w wielką korporację

Zagrożenia dotyczą nie tylko pojedynczych użytkowników, ale także sponsorów i samej organizacji FIFA, których wizerunek może ucierpieć w wyniku udanych kampanii dezinformacyjnych i oszustw. Wnioski są jednoznaczne. Fani piłki nożnej muszą zachować szczególną czujność i korzystać wyłącznie z autoryzowanych źródeł przy zakupie biletów, towarów czy dostępu do transmisji. Każda oferta, która wydaje się zbyt atrakcyjna, aby była prawdziwa, powinna być traktowana jako potencjalna próba oszustwa.

Źródło: Check Point Research, FIFA
Tagi:
