Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 na celowniku hakerów. Zagrożenia obejmują fałszywe bilety, streaming i towary

Wielkie wydarzenia sportowe, takie jak zbliżający się Mundial 2026, przyciągają uwagę milionów fanów z całego globu. Niestety, w parze z rosnącym entuzjazmem idzie także wzmożona aktywność cyberprzestępców. Grupy hakerskie już teraz rozpoczynają przygotowania do operacji, które mają na celu wykorzystanie nieostrożności i emocji kibiców. Tworzona przez nich infrastruktura do oszustw staje się coraz bardziej zaawansowana.

Cyberprzestępcy już teraz rejestrują fałszywe domeny i przygotowują kampanie phishingowe, aby wykorzystać entuzjazm kibiców przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej 2026.

Zbliżające się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie, stały się celem cyberprzestępców na długo przed pierwszym gwizdkiem. Z raportu firmy Check Point Research wynika, że hakerzy już teraz budują zaawansowaną infrastrukturę do przeprowadzania oszustw. Analitycy zidentyfikowali ponad 4300 nowo zarejestrowanych domen internetowych, które w swojej nazwie zawierają słowa kluczowe takie jak "FIFA" czy "World Cup".

Strony te mają posłużyć do dystrybucji złośliwego oprogramowania oraz kampanii phishingowych, których celem jest kradzież danych osobowych i finansowych kibiców. Główne metody oszustw będą koncentrować się na trzech obszarach: sprzedaży fałszywych biletów, oferowaniu nielegalnych transmisji meczów oraz dystrybucji podrobionych towarów. Podobne schematy działania obserwowano przy okazji poprzednich wielkich imprez sportowych.

Przestępcy nie ograniczają się jedynie do prostych stron internetowych. Wykorzystują technikę starzenia domen, rejestrując adresy z wyprzedzeniem, aby zyskały one na wiarygodności w oczach algorytmów wyszukiwarek. Co więcej, zaobserwowano już przygotowania botnetów, które mają na celu zautomatyzowane wykupywanie biletów z oficjalnych kanałów dystrybucji, aby następnie odsprzedawać je po zawyżonych cenach na czarnym rynku. Takie działania nie tylko uderzają w portfele kibiców, ale mogą również zakłócać działanie oficjalnych systemów biletowych.

Zagrożenia dotyczą nie tylko pojedynczych użytkowników, ale także sponsorów i samej organizacji FIFA, których wizerunek może ucierpieć w wyniku udanych kampanii dezinformacyjnych i oszustw. Wnioski są jednoznaczne. Fani piłki nożnej muszą zachować szczególną czujność i korzystać wyłącznie z autoryzowanych źródeł przy zakupie biletów, towarów czy dostępu do transmisji. Każda oferta, która wydaje się zbyt atrakcyjna, aby była prawdziwa, powinna być traktowana jako potencjalna próba oszustwa.

Źródło: Check Point Research, FIFA